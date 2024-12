Toulouse FC – ASSE : Le TFC torpille et enfonce Saint-Etienne dans la crise

L’ASSE n’y arrive toujours plus. Les Verts viennent de chuter en déplacement face au Toulouse FC (2-1) en ouverture de la quinzième journée.

Toulouse FC – ASSE : Le TFC inflige une nouvelle défaite à Saint-Étienne et se relance

A l’ASSE, on a sans doute hâte que la trêve arrive pour marquer une pause et oublier le cauchemar actuel. Sévèrement battus 5-0 par le Stade Rennais puis maitrisés 2-0 à domicile par l’OM, les Verts devaient réagir ce vendredi en ouverture de la quinzième journée de Ligue 1. Et comme la magie stéphanoise n’arrive pas à opérer loin du Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu s’éviter un nouvel échec face au Toulouse FC.

Dans un match serré et indécis jusqu’au bout, les hommes d’Olivier Dall’Oglio y ont cru avant de céder face au réalisme adverse. Malgré l’absence de plusieurs joueurs clés, l’ASSE a montré de belles intentions en début de match. Warren Babicka, titulaire en remplacement de Gboho dans le onze du TFC, a été tout proche d’ouvrir le score.

Mais c’est finalement Lucas Stassin qui a trouvé la faille en seconde période, profitant d’une belle ouverture d’Appiah à la 53e minute. Malheureusement, la joie des Stéphanois a été de courte durée. Sur un corner, Babicka a égalisé de la tête, permettant à Toulouse de revenir dans la partie. Le match s’est ensuite intensifié, les deux équipes se livrant un combat acharné.

C’est dans les derniers instants de la partie que le match s’est décanté. Sur une action rapide, Zakaria Aboukhlal a trompé Larsonneur pour offrir la victoire aux Toulousains à la 85e minute (2-1). Cette défaite est un coup dur pour Saint-Étienne, qui chute dans la zone rouge. Tout le contraire de Toulouse qui conforte sa position dans le haut de tableau et se rapproche des places européennes.