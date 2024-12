ASSE : Dall’Oglio dépité, le vestiaire abattu après le nouveau revers face au TFC

L’ASSE et Olivier Dall’Oglio coulent à pic. Battus de justesse à Toulouse, les Verts de l’As Saint-Etienne se retrouvent en position de barragiste au classement de Ligue 1. Un scénario catastrophe que leur entraîneur ne parvient pas à expliquer.

ASSE : Olivier Dall’Oglio impuissant face à la galère des Verts

La défaite face au TFC est un coup dur pour les Stéphanois. Malgré l’ouverture du score de Lucas Stassin pour l’As Saint-Etienne, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont inclinés sur un but dans les dernières minutes. Une issue cruelle qui plonge le club dans une situation critique avec une troisième défaite d’affilée.

« Le vestiaire est assez abattu. On pensait pouvoir tenir quelque chose, je n’ai pas grand-chose à dire aux joueurs », a confié Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’As Saint-Etiene, en conférence de presse d’après match. Loin de tout peindre en noir, Olivier Dall’Oglio retient tout de même du positif dans le jeu de son équipe, même s’il sait qu’il en faudra plus pour sauver la situation. « J’ai pourtant vu des choses positives, mais on ne peut pas se contenter de cela. On peut travailler encore la coordination », a-t-il indiqué.

L’AS Saint-Etienne dans le dur

Les Verts de Saint-Etienne vont devoir rapidement se relever et enchaîner les victoires pour espérer se maintenir en Ligue 1. Le prochain match, à domicile face à Reims, après le choc face à l’OM en Coupe de France, s’annonce déjà comme une rencontre décisive. Pour Olivier Dall’Oglio, il faut trouver la solution pour renverser la situation.

« Je pense qu’un nul aurait été plus juste, les vents sont contraires en ce moment, je ne vais pas parler de l’arbitrage sur le hors-jeu. Je regrette le premier but pris, c’est un manque d’expérience », a-t-il indiqué, au micro de DAZN. Avec cette nouvelle défaite, l’ASSE se retrouve en position de barragiste dans le bas du classement de Ligue 1. En cas de victoire du Havre ce week-end, les Verts pourraient même se retrouver relégables.