Mercato Stade Rennais : Sampaoli ravive le conflit avec Steve Mandanda ?

Les retrouvailles entre Jorge Sampaoli et Steve Mandanda au Stade Rennais se compliquent. À l’approche du mercato, le technicien argentin remet en cause la place du gardien français au SRFC, relançant ainsi une rivalité née à Marseille.

L’avenir de Steve Mandanda au Stade Rennais semble de plus en plus compromis. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli aux commandes du banc breton, l’expérimenté gardien de but français voit son statut remis en question. Les relations entre les deux hommes ne sont pas vraiment au beau fixe, les souvenirs de leur précédente collaboration à l’Olympique de Marseille n’étant pas des plus heureux.

En effet, Jorge Sampaoli avait déjà écarté Steve Mandanda à l’OM lors de la saison 2021-2022 au profit de Pau Lopez. Cette décision avait poussé El Fenomeno à quitter le club phocéen par la petite porte. À Rennes, l’entraîneur argentin semble déterminé à renouveler cette expérience.

Selon les dernières informations de RMC Sport, la direction du SRFC est à la recherche d’un nouveau portier pour concurrencer, voire remplacer, l’international français. Le nom de Walter Benitez, gardien argentin du PSV Eindhoven, est évoqué avec insistance. Son profil convidendra à Sampaoli, mais son recrutement s’avère compliqué en raison de l’importance du joueur au sein du club néerlandais.

Un avenir déjà scellé au SRFC ?

Si le Stade Rennais souhaite se renforcer dans les buts, c’est aussi une manière de préparer l’avenir. Steve Mandanda, âgé de 39 ans, arrive en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé son bail. Il devrait donc s’en aller au terme de l’exercice.

Néanmoins, le choix de recruter un nouveau gardien en plein milieu de saison laisse penser que le sort de l’ancien Marseillais est déjà scellé dans l’esprit de Sampaoli. Le technicien argentin semble déterminé à mettre en place un nouveau projet au SRFC, et ces futurs recrutements s’inscrivent dans cette optique.