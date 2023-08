En attendant de débloquer le dossier Randal Kolo Muani, le PSG aurait formulé une dernière offre qui aurait fait mouche auprès de l’OL pour Bradley Barcola.

Mercato PSG : Accord entre Paris et Lyon pour Bradley Barcola

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor seraient tombés d’accord sur la base d’un montant de 45 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, soit au total 50 millions d’euros, pour le transfert de Bradley Barcola. Le journaliste italien Fabrizio Romano ajoute qu’un pourcentage à la revente de 10% aurait également été inclus dans la proposition parisienne.

Sauf énorme revirement de toute dernière minute, Bradley Barcola s’apprête à quitter son club formateur, l’Olympique Lyonnais, pour rejoindre le collectif de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Aligné à 47 reprises toutes compétitions confondues par l'OL (7 buts), pour 40 matchs de Ligue 1 (5 buts), le natif de Lyon a été titularisé par Laurent Blanc lors des trois premières journées de la saison en Ligue 1, face à Strasbourg (1-2), Montpellier (1-4) et Nice (0-0).

Et comme par hasard, Bradley Barcola pourrait commencer son aventure parisienne par un match contre son club formateur dès dimanche prochain, en clôture de la quatrième journée du championnat, au Groupama Stadium. Tout est réglé et Barcola est désormais attendu à Paris pour finaliser les derniers détails de sa signature avec les Rouge et Bleu.

Visite médicale attendue pour Bradley Barcola

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le virevoltant ailier français de 20 ans, qui a été la révélation de la seconde partie saison passée à l’Olympique Lyonnais, est attendu jeudi à Paris pour passer sa visite médicale, avant de parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Après de longues discussions et l'envoi d'une offre concrète à Lyon, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à trouver un accord total avec John Textor. Et parmi les joueurs recrutés en Ligue 1 par le club de la capitale, Bradley Barcola va devenir le deuxième plus gros achat après Kylian Mbappé, recruté pour 180 millions d’euros à l’AS Monaco en août 2017.