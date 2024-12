Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal savoure son but salvateur contre l’ASSE

Le Toulouse FC a conclu l’année 2024 sur une note positive en s’imposant face à l’AS Saint-Étienne dans un match haletant (2-1). L’ailier marocain Zakaria Aboukhlal, âgé de 24 ans, a inscrit le but décisif, marquant ainsi un tournant crucial pour son équipe. Après le match, le joueur a exprimé toute sa satisfaction de contribuer à cette victoire importante.

Un match compliqué mais déterminant pour le TFC

La rencontre n’a pas été de tout repos pour les hommes de Carles Martinez Novell. Malgré l’avantage de jouer au Stadium, les Toulousains ont eu du mal à imposer leur jeu en première mi-temps, conclue sur un score nul (0-0). À la reprise, l’ASSE a pris l’initiative avec un but à la 55ᵉ minute, plongeant le TFC dans une situation délicate.

Cependant, la réaction des Violets a été immédiate. Deux minutes seulement après l’ouverture du score par Saint-Étienne, Shavy Babicka a trouvé le chemin des filets pour rétablir l’équilibre. La suite de la partie a été marquée par une grande intensité, mais c’est finalement Toulouse qui a pris le dessus grâce à Zakaria Aboukhlal. À la 85ᵉ minute, l’ailier marocain a délivré son équipe en inscrivant le but de la victoire.

𝙂𝙍𝙀𝘼𝙏 team effort. Happy with the win 🐍⚽️



El Hamdoulillah 🤲🏼 pic.twitter.com/MNPYG4cYvC — Zakaria Aboukhlal (@ZAboukhlal) December 14, 2024

Zakaria Aboukhlal : « Fier de marquer pour le club et l’équipe »

Après la rencontre, Zakaria Aboukhlal a partagé son enthousiasme : « Je suis content d’avoir marqué, c’est important pour la confiance. Je me sens très bien ici. C’est une fierté de contribuer à cette victoire, pour l’équipe, le club et les supporters. C’était un match crucial, et je suis heureux pour tout le groupe. »

Il a également salué la performance collective du TFC : « Ce n’était pas simple. Saint-Étienne est une équipe solide. Être mené 1-0, revenir au score et finalement gagner montre notre force mentale. Cette victoire arrive au bon moment et renforce notre confiance pour la suite. »

Avec ce cinquième but en 15 matchs de Ligue 1, Zakaria Aboukhlal confirme son importance dans le dispositif de Toulouse. Cette victoire permet au TFC de se rapprocher des places européennes, un objectif ambitieux mais réalisable si l’équipe continue sur cette lancée.