OL : Pierre Sage tacle la direction de Lyon sur le maintien

Avant la venue de Monaco à Lyon, Pierre Sage s’est lâché. Il a glissé un tacle à la direction du club rhodanien.

Lyon maintenu à 4 journées de la fin de la Ligue 1

Lyon de Pierre Sage va tenter de finir le plus haut possible au classement de la Ligue 1, après son maintien presque inespéré en raison de son début de saison catastrophique. Les Lyonnais rêvent de décrocher une place en Ligue Europa Conférence en finissant à la 7e place. Ils ont également une autre opportunité en finale de la coupe de France, pour arracher une place en Ligue Europa.

Le club rhodanien est un miraculé. Il était dernier de la Ligue 1 avec seulement 7 points en 14 journées de championnat, début décembre 2023. L’Olympique Lyonnais a réussi une remontée extraordinaire pour se hisser à la 9e place de Ligue 1 et s’assurer du maintien, à 4 matchs de la fin de la saison. La cerise sur le gâteau, c’est la finale de la coupe de France.

Pierre Sage estime que le maintien est passé presque inaperçu

Lyon a réussi ces exploits en Ligue 1 et en coupe de France grâce à Pierre Sage, arrivé sur le banc en décembre, sans diplôme requis pour diriger un club professionnel. L’objectif que John Textor lui a fixé était évidemment le maintien, même si aujourd’hui, le dirigeant rhodanien rêve d’une qualification en coupe d’Europe. D’ailleurs, le successeur de Fabio Grosso n’est pas du tout content que le club ait passé le maintien sous silence, alors que Lyon est presque ressuscité. « Je pense qu’on s’est embourgeoisés », a-t-il répondu en conférence de presse, avant de rappeler : « On peut associer ce maintien à une montée de Ligue 2, car on était en Ligue 2 ».

Sage : « On est un peu victime du bon parcours qu’on a eu »

Pierre Sage avait été interrogé sur l’incroyable maintien de son équipe qui n’a pas été assez mis en lumière. « Ce qu’il s’est passé, pour passer de la dernière place à la 14e journée au fait d’être maintenu à quatre journées de la fin, ce n’est pas neutre », a insisté le technicien de 44 ans. Malgré sa petite frustration, le coach de Lyon essaie de se consoler avec l’explication suivante : « On est un peu victime du bon parcours qu’on a eu. Les exigences et les attentes sont énormes, les objectifs affichés sont différents. C’est aussi assumé de notre côté. Notre club va sortir grandi de cette situation ».