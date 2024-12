PSG – OL : Mikautadze fait la lumière sur son clash avec Donnarumma

Le choc de la 15e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL, hier soir, a été marqué par un moment de tension avant la pause entre Georges Mikautadze et Gianluigi Donnarumma. Après le match, l’attaquant lyonnais est revenu sur cet événement.

Mikautadze enflamme le choc PSG – OL : son but et son clash avec Donnarumma font parler

Il a été l’une des deux grosses surprises de Pierre Sage lors du choc de la quinzième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL. Remplaçant contre Angers puis l’Eintracht Francfort, Georges Mikautadze a saisi sa chance. À la 41e minute, sur une inspiration de Rayan Cherki, l’attaquant de 24 ans a trompé Gianluigi Donnarumma d’un subtil piqué. Un but tout en finesse qui a déclenché une petite polémique.

Mikautadze, auteur d’un lob parfait, a célébré son but en passant près de Donnarumma. Son sourire narquois n’a pas du tout plu au portier parisien, qui l’a immédiatement agrippé et menacé. Les deux joueurs ont écopé d’un carton jaune. Cet échange tendu a alimenté la tension d’un match déjà électrique. Malgré la défaite, Mikautadze a brillé. Son but a démontré tout son potentiel. Mais l’international géorgien aurait aimé voir son équipe aller chercher l’égalisation.

Interrogé après la rencontre, Mikautadze a expliqué : « ce n’est rien, ce n’est rien. J’ai rigolé donc il l’a un peu mal pris », a avoué Mikautadze en zone mixte. « Mais je suis allé le voir, je lui ai dit que ça me faisait plaisir de lui mettre un lob », a ajouté le buteur de l’Olympique Lyonnais.

Cette explication n’a pas suffi à calmer la colère de Gianluigi Donnarumma, dont le comportement a frôlé l’expulsion. Cet incident a enflammé le match et mis en lumière les tensions entre les deux équipes.