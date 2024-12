Mercato ASSE : Après le départ de Dall’Oglio, un buteur en approche à Saint-Etienne

L’ASSE a certes une nouvelle priorité : la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Olivier Dall’Oglio. Toutefois, le club prépare activement le mercato hivernal. Un avant-centre évoluant en Écosse figurerait parmi les pistes envisagées par la direction stéphanoise.

Mercato : L’ASSE lorgne sur Cyriel Dessers, le buteur des Rangers

L’ASSE traverse une crise sans précédent ! L’équipe d’Olivier Dall’Oglio, après avoir concédé sa 10ème défaite en 15 journées de championnat, se retrouve en position de barragiste. Face à la menace de relégation en Ligue 2, Ivan Gazidis a décidé de se séparer de l’entraîneur et souhaite renforcer l’effectif dès le mercato d’hiver.

Le président stéphanois, conscient de l’urgence de la situation, cherche à rectifier le tir après un recrutement estival décevant. Selon le Républicain Sportif, l’ASSE s’intéresserait de près à Cyriel Dessers, l’attaquant des Rangers. L’international nigérian est perçu comme l’élément capable de relancer l’attaque stéphanoise, en manque flagrant d’efficacité.

L’AS Saint-Etienne a-t-elle les moyens de débaucher l’avant-centre nigérian ?

Toutefois, l’avant-centre est lié aux Rangers jusqu’en juin 2027 et sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros. Titulaire indiscutable et buteur prolifique (12 buts et 4 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison), Cyriel Dessers est également le deuxième meilleur buteur du championnat écossais avec 6 réalisations en 15 journées.

Son statut dans l’équipe des Rangers et son contrat en font un joueur difficile à attirer. L’ASSE devra donc déployer de gros moyens, si son intérêt pour l’attaquant de 30 ans se confirme, pour convaincre les Rangers de céder leur buteur.