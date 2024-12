Stade Rennais : Steve Mandanda dément les rumeurs de tensions avec Jorge Sampaoli au SRFC !

Steve Mandanda a mis les choses au clair concernant sa relation avec Jorge Sampaoli. Après la victoire du Stade Rennais face à Angers SCO, le gardien français a tenu à clarifier les rumeurs persistantes sur leurs supposées tensions.

Stade Rennais : Pas de tension entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli au SRFC

Les retrouvailles entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli au Stade Rennais ont suscité de nombreuses réactions. Les deux hommes avaient déjà travaillé à l’Olympique de Marseille et leur relation n’était pas au beau fixe. En effet, c’est sous la houlette du technicien argentin que Steve Mandanda avait rencontré quelques difficultés.

Jorge Sampaoli cherchait un gardien plus talentueux et avait misé sur Pau Lopez. En fin de contrat, Steve Mandanda avait quitté l’OM à la fin de la saison et s’était engagé avec le Stade Rennais en juillet 2022. Les deux hommes, qui avaient connu des tensions lors de leur passage à l’OM, ont tenu à démentir les rumeurs de tensions entre eux au SRFC.

« Ma relation ? Elle est très bonne. On n’a jamais eu de conflits, on communique, on échange beaucoup. La relation est normale, bonne. Il est bien de rectifier ce qu’il se dit. Sur un plan relationnel, il n’y a aucun souci…Ce qui s’écrit sur mes performances, pas de soucis, mais sur ce que je lis à propos de notre relation, c’est totalement faux. », a déclaré Steve Mandanda.

Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, Jorge Sampaoli ne compterait pas sur Steve Mandanda la saison prochaine. Le Stade Rennais serait activement à la recherche d’un nouveau portier. En conférence de presse avant la rencontre face à Angers SCO, Jorge Sampaoli s’est encore prononcé sur l’avenir de Steve Mandanda.

Le technicien argentin est satisfait des performances du gardien tricolore et ne cherche pas de renfort à ce poste cet hiver. « Pour moi, Steve réalise de bonnes performances, il n’a pas de responsabilités dans nos derniers résultats. C’est un joueur très professionnel pour qui j’ai énormément de respect, et aujourd’hui, je ne me pose pas vraiment de questions sur l’identité du gardien. S’il y a des postes sur lesquels il faudrait réfléchir, ce sont d’autres postes que celui de gardien », a déclaré le technicien rennais.

Steve Mandanda entre pleinement dans les plans de Jorge Sampaoli.