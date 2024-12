Révolution à l’OM : Un nouveau dirigeant débarque à Marseille (Officiel)

Un nouveau chapitre s’ouvre à l’OM ! Le club dirigé par Pablo Longoria annonce l’arrivée d’un nouveau dirigeant à la tête de son centre de formation.

OM : Lassad Hasni nommé à la tête du centre de formation

L’Olympique de Marseille poursuit sa mue. Après avoir annoncé le départ de Yann Danielou de son poste de directeur du centre de formation, le club phocéen a rapidement dévoilé le nom de son successeur. Il s’agit de Lassad Hasni, une figure bien connue au sein de la formation marseillaise.

Dans une annoncée publiée sur son site officiel, la direction de l’OM a salué l’expérience et les compétences de Lassad Hasni. Ce dernier, qui a occupé les fonctions d’entraîneur des U17 puis de la réserve de l’OM entre 2019 et 2022, est reconnu pour ses qualités pédagogiques et son approche humaine. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lassad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation », peut-on lire dans le communiqué du club.

En confiant les rênes de son centre de formation à celui qui est surnommé « Titou », l’OM souhaite donner un nouvel élan à sa politique de formation. Le club phocéen met ainsi l’accent sur la formation des jeunes talents, un enjeu stratégique pour son avenir sportif. Avec l’arrivée de Lassad Hasni, le club présidé par Pablo Longoria espère former les futurs champions qui porteront les couleurs du club dans les années à venir.

Cette nomination intervient dans un contexte de restructuration profonde du centre de formation marseillais. Les départs de Marco Otero et Yann Danielou, puis l’arrivée de Lassad Hasni marquent une nouvelle étape dans l’histoire de la formation à l’OM.