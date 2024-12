Mercato OM : Medhi Benatia, Longoria prend une grosse décision à Marseille !

À l’approche du mercato hivernal, le président Pablo Longoria de l’OM s’apprête à opérer un grand changement. Medhi Benatia, ancien défenseur et actuel conseiller du dirigeant espagnol, devrait être affecté à une autre fonction qui le rapprocherait davantage de Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Medhi Benatia, un directeur sportif au destin prometteur

Depuis plusieurs mois, Medhi Benatia joue un rôle important à l’OM. Bien plus qu’un simple conseiller du président Pablo Longoria, l’ancien footballeur est devenu l’interlocuteur privilégié de Roberto De Zerbi, l’entraîneur du club phocéen. Leur collaboration et leur vision partagée du football commencent à donner du résultat. Ces valeurs communes ont permis d’établir une synergie en apportant une nouvelle dynamique au club phocéen.

En acceptant ce poste de directeur sportif qui devrait être bientôt confirmé, Medhi Benatia se voit confier des responsabilités stratégiques. Il souhaite harmoniser la politique sportive de l’OM, en alignant les résultats du centre de formation avec les objectifs de l’équipe première. Cette réforme, amorcée avec le départ de Marco Otero et l’arrivée de Lassad Hasni, est une avancée importante dans la structuration du club marseillais.

De Zerbi et Benatia : une alliance gagnante pour l’OM

Roberto De Zerbi est un entraîneur passionné et impulsif dans le bon sens. Il bénéficie depuis son arrivée à l’OM du soutien de Medhi Benatia, déterminé à l’aider à réussir le positionnement du club phocéen dans le top de la Ligue 1. Leur relation dépasse déjà le cadre professionnel puisque les deux hommes partageant une véritable complicité. Régulièrement, ils échangent en italien pour discuter des stratégies à adopter, aussi bien pour analyser les matchs que pour remotiver les joueurs.

Cette collaboration fluide entre De Zerbi et Benatia est un plus non négligeable dans la gestion des dossiers mercato de l’OM. Leur bonne entente facilitera le ciblage des bons joueurs dont aura besoin le club olympien pour réussir à rebondir. Ensemble, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia identifient des profils les plus adaptés au style de jeu de l’OM. Une fois les propositions finalisées, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, tranche sur les décisions finales.

Pablo Longoria : un président confiant en Medhi Benatia

Avec de multiples responsabilités internationales de Pablo Longoria, récemment en Côte d’Ivoire sur invitation du Ministère du tourisme ivoirien, délègue de plus en plus de manœuvres à Medhi Benatia. Ce dernier est déjà un pilier dans la gestion quotidienne du club. Bien qu’il ait confié dernièrement que la tâche était “plus complexe qu’il ne l’avait imaginé”, Benatia s’investit pleinement dans le développement de l’Olympique de Marseille.

Son prochain contrat, aligné sur le mandat de Roberto De Zerbi, symbolisera la confiance que lui font Frank McCourt et Pablo Longoria, notamment sur les dossiers mercato de l’OM. Benatia incarne déjà cette nouvelle ère où l’OM souhaite s’appuyer sur des leaders forts et visionnaires pour atteindre ses ambitions sportives.

Mercato : Un avenir prometteur pour l’Olympique de Marseille

Avec Medhi Benatia dans le rôle de directeur sportif de l’OM et Roberto De Zerbi sur le banc de ce club phocéen, Pablo Longoria pourrait avoir trouvé la stabilité nécessaire pour bâtir un projet stable et durable. Cette complémentarité entre les deux hommes pourrait être la clé de la réussite du club phocéen dans les années à venir.

Les supporters marseillais attendent l’officialisation de cette nomination puisqu’ils savent déjà que Medhi Benatia et la haute direction de l’OM partagent une ambition commune, celle de hisser le club au sommet du football européen.