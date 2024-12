Mercato OM : Marcelo Bielsa, un génie insupportable pour Dimitri Payet

Lors de son bref passage à l’OM, Marcelo Bielsa a marqué Dimitri Payet, mais pas toujours positivement. Le Français s’est confié sur son expérience avec le coach argentin à l’approche du mercato hivernal.

Mercato OM : Dimitri Payet revient sur sa relation complexe avec Marcelo Bielsa

Le passage de Marcelo Bielsa sur le banc de l’Olympique de Marseille de 2014 à 2015 restera gravé dans les mémoires des supporters phocéens. Si l’Argentin a laissé une empreinte indélébile sur le club, son exigence et ses méthodes d’entraînement ont également marqué les joueurs, dont Dimitri Payet.

Dans un entretien accordé à Football Club de Marseille, le milieu de terrain est revenu sur son expérience avec « El Loco ». S’il reconnaît le génie de l’entraîneur argentin et l’impact positif qu’il a eu sur l’équipe, le Réunionnais a également souligné la difficulté de travailler sous ses ordres. « C’est usant de travailler comme ça au quotidien parce que les séances sont longues. On apprend énormément, mais honnêtement c’est très dur, » a-t-il confié, ajoutant que les séances d’entraînement étaient longues et intenses.

Dimitri Payet et Marcelo Bielsa face à la presse → http://t.co/lXs44RsfBJ #TeamOM pic.twitter.com/NJihCeSx8P — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 12, 2014

Dimitri Payet estime que Marcelo Bielsa avait réussi à construire une équipe compétitive à l’OM, capable de prétendre au titre. Cependant, il a également indiqué que certains événements, notamment l’utilisation de la VAR, avaient rendu la tâche plus difficile. « Il y a des faits, des matches qui ont été difficiles à digérer. Ça nous a fait mal, » a-t-il regretté.

Ainsi si Dimitri Payet garde un profond respect pour Marcelo Bielsa, il reconnaît que le rythme imposé par le coach argentin était difficilement tenable sur le long terme. Une expérience intense que le Réunionnais ne souhaite pas revivre.