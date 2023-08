Excellent du côté du RC Lens cette saison, et appelé en Équipe de France par Didier Deschamps, Brice Samba aurait pu faire les beaux jours de l'OM.

Mercato OM : La grosse désillusion de Brice Samba à l'OM

Formé au Havre, Brice Samba avait été acheté par l'OM en 2013, et est resté près de 4 ans dans la cité phocéenne, sans pourtant réussir à s'imposer en tant que titulaire, la faute à Steve Mandanda, dont la place n'a jamais été remise en question dans les buts marseillais. Dans une interview accordée à Onze Mondial, le portier du RC Lens raconte : "on m’avait prédit la succession de Mandanda. Pour beaucoup, c’était mon destin. Mais je n’étais pas prêt. Et puis, il y a eu des circonstances."

En 2014, alors que Steve Mandanda était annoncé sur le départ, Brice Samba avait cru pouvoir devenir gardien numéro 1 de l'OM. "Steve (Mandanda) s’est blessé, [...] du coup, il ne peut pas partir, Bielsa arrive sur le banc, j’effectue toute la préparation en tant que titulaire. Steve (Mandanda) [...] revient deux jours avant le début du championnat, face à Bastia. [...] Bielsa m’aimait bien, il m’avait dit qu’il avait confiance en moi. Finalement, je n’ai pas joué. Et ça a été très difficile pour moi, je tenais à jouer ce match."

Des désillusions qui ont poussé Brice Samba à quitter l'OM

Ce manque de temps de jeu a beaucoup pesé sur le moral de Brice Samba, ce qui l'a poussé à quitter l'OM pour trouver un club à sa taille. Comme le raconte le portier, "j'ai fini par comprendre que Marseille, ce n’était pas l’endroit où je devais éclore". Une décision qu'il ne doit pas regretter, d'autant qu'il va disputer la Ligue des Champions avec Lens cette saison.

Au final, Brice Samba n'a disputé que 4 rencontres à l'OM, dont 2 sous les ordres de Marcelo Bielsa et a ensuite été prêté à l'AS Nancy-Lorraine, avant de quitter le club à la fin de son contrat pour rallier le SM Caen, avant de passer à Nottingham Forrest où il a explosé. Arrivé au RC Lens la saison dernière, le portier a fait toute la différence dans la saison du Racing et est l'un des artisans de la belle deuxième place, devant l'Olympique de Marseille.