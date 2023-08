Après avoir quitté l’OM cet été, Dimitri Payet a été accueilli comme une superstar au Brésil, où il va jouer pour le club de Vasco da Gama.

OM : Dimitri Payet est arrivé au Brésil dans une ambiance de feu

Dimitri Payet, véritable icône de l'Olympique de Marseille, entame un nouveau chapitre de sa carrière de footballeur de l'autre côté du globe. Absent des plans de la direction de l’OM pour cette saison, le milieu de terrain français a été contraint de quitter son club de cœur durant ce mercato estival. Il a trouvé un accord à l’amiable avec le président Pablo Longoria et son équipe pour la résiliation de son contrat. Mais à 36 ans, l’ancien capitaine de l’OM ne compte pas raccrocher les crampons.

Courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1, Dimitri Payet a finalement choisi de poursuivre sa carrière au Brésil, sous les couleurs de Vasco Da Gama. Après avoir signé un pré-accord avec le club brésilien, le Réunionnais est arrivé ce mercredi au Brésil pour finaliser les derniers détails de son transfert. Son arrivée sur le sol brésilien a été digne d'une superstar, marquée par une effervescence sans précédent.

En effet, des milliers de fans brésiliens se sont rassemblés pour accueillir chaleureusement Dimitri Payet, dans une ambiance de feu avec des chants enflammés et des airs de fanfare. La scène était si tumultueuse que les médias ont eu du mal à contenir l'excitation, et les images de son arrivée ont rapidement été répandues sur les réseaux sociaux.

Dimitri Payet, une nouvelle aventure débute loin du Vélodrome

L’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM s’est d’ailleurs mêlé à la ferveur des fans en enfilant le maillot de sa nouvelle équipe. Ce geste témoigne de son engagement envers ce nouveau défi loin du Vélodrome. Ses premiers pas au Brésil marquent aussi le début d'une aventure prometteuse, non seulement pour lui en tant que footballeur, mais aussi pour l'ensemble du club brésilien et ses supporters.

Le Brésil est connu pour son amour passionné du football, et l'accueil réservé à Dimitri Payet ne fait que souligner impact qu'il a eu sur les amateurs de football du monde entier. À 36 ans, l’ancien capitaine de l’OM montre que l'âge n'est qu'un nombre et que la passion pour le foot peut transcender les barrières culturelles et géographiques. Ce transfert sera l'occasion pour lui de se relancer avant un probable retour à Marseille.