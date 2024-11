RC Lens – OM : La grosse colère d’Edward Still contre la VAR

Après la défaite du RC Lens face à l’OM (1-3), Edward Still, l’adjoint de Will Still, s’est montré très critique envers l’arbitrage. Il a notamment regretté l’annulation du but de Rémy Labeau-Lascary, qui aurait pu permettre à Lens d’égaliser.

L’arbitrage fait polémique après RC Lens-OM

Sorti d’une victoire difficile 3-2 contre le FC Nantes avant la trêve internationale, le RC Lens devait confirmer ce samedi face à l’OM. Un choc qu’ils ont presque maîtrisé, notamment en première période, avant de s’effondrer complètement lors de la deuxième mi-temps. D’abord menés 2-0, les Sang et Or ont pu réduire le score à 2-1 grâce à Angelo Fulgini et auraient même pu obtenir l’égalisation à cinq minutes du terme du match.

Malheureusement, le but de Rémy Labeau-Lascary a été annulé après l’intervention de la VAR, à la grande déception d’Edward Still. Le frère et adjoint de Will Still n’a pas caché sa colère à la fin du match. « Il y a cette situation de fin de match qui est étrange. Étrange parce que sur le coup l’arbitre, qui a laissé jouer tout le match et a permis un match agréable, se dit qu’il n’y a pas faute », a-t-il lancé au micro de beIN Sports.

« C’est assez longtemps après, c’est 90 mètres plus loin et c’est ce qu’il avait fait tout le match. C’est dommage. Où est-ce que la VAR va s’arrêter ? Parce que 5 secondes avant cela, j’avais l’impression qu’il y avait une faute de main marseillaise. C’est frustrant car les joueurs méritaient le 2-2 et tout était possible après ça », a regretté l’entraîneur adjoint du RC Lens.

Edward Still revient sur le fait de jeu, à la 85e : "cette situation de fin de match est étrange"

Un match plein de regret pour le RC Lens

Les Artésiens auraient pu pourtant mériter un bien meilleur sort dans cette opposition. Le RC Lens a rapidement pris le contrôle du jeu et s’est créé de nombreuses occasions. Malheureusement, ils ont fait preuve d’un manque de réalisme qui leur a été finalement fatal. « C’était à nous pendant cette première mi-temps de tuer le match », a fait remarquer Edward Still.

« On a assez de situations très dangereuses pour tuer le match à ce moment-là. Si ce n’est pas le cas, il vaut mieux gérer le début de la seconde mi-temps. On ne l’a pas bien fait « , a-t-il regretté. Avec cette défaite 3-1 à domicile face à l’OM, le RC Lens est huitième de Ligue 1 avec 17 points.