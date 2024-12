ASSE Mercato : Habib Beye, futur coach de l’AS Saint-Étienne ?

Le départ d’Olivier Dall’Oglio ouvre une nouvelle page à l’ASSE. Alors que l’intérim sera assuré par Laurent Huard, Habib Beye pourrait être nommé nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne dans les jours à venir.

ASSE Mercato : Habib Beye se propose à l’AS Saint-Étienne

Après avoir tenté sa chance à l’Olympique de Marseille cet été, Habib Beye est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. L’ancien défenseur des Lions de la Téranga, séduit par l’ambiance et les enjeux de la Ligue 1, souhaite retrouver un banc de touche en France.

Et alors que l’ASSE est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Olivier Dall’Oglio, le nom de l’ancien défenseur de l’OM a circulé ces derniers jours. L’ancien coach du Red Star aurait manifesté son intérêt pour le poste et aurait proposé ses services aux dirigeants stéphanois, à en croire les renseignements obtenus par le site spécialisé En Vert et Contre Tous.

Son expérience en Ligue 2 et sa connaissance du football français pourraient séduire les dirigeants stéphanois. Cependant, la concurrence est rude. Wilfried Nancy, actuellement à la tête des Columbus Crew en MLS, est également une piste sérieusement envisagée par les Verts.

Le technicien français, passé par le centre de formation du LOSC, est reconnu pour son jeu offensif et sa capacité à développer de jeunes talents. Habib Beye aura-t-il l’opportunité de rebondir à Saint-Étienne ? Certains dans le Forez y croient énormément.

Ponsard milite pour Beye ou Camara : la solution pour relancer les Verts ?

Suite à l’éviction d’Olivier Dall’Oglio, Adrien Ponsard, l’ancien attaquant de l’ASSE, plaide en faveur de Zoumana Camara ou Habib Beye pour prendre les rênes du club ligérien.

« Je ne m’attendais pas à ce que Dall’Oglio soit licencié après le match contre Toulouse. […] Beye et Camara, ce sont deux meneurs d’hommes qui ont des réseaux. Ils n’ont jamais coaché en Ligue 1, mais leur expérience, notamment celle de Beye au Red Star et de Camara en tant qu’adjoint dans de grands clubs, est un atout indéniable. Leur connaissance du football français et leurs qualités relationnelles pourraient être des éléments clés pour redynamiser un groupe en difficulté », a expliqué Ponsard dans les colonnes de But. Affaire à suivre pour l’AS Saint-Etienne.