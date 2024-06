Mercato Foot : Le FC Metz veut Habib Beye

Habib Beye aurait été approché par le FC Metz pour le poste d’entraineur. L’ancien coach du Red Star intéresse les messins qui en ont leur priorité suite à leur relégation.

Un accord entre Habib Beye et Metz

Tout juste relégué en Ligue 2 après son barrage perdu face à Saint-Etienne dimanche, le FC Metz est déjà tourné vers la prochaine saison avec un objectif très clair : un retour immédiat dans l’élite. Un changement qui a déjà été amorcé avec le départ du directeur sportif Pierre Dréossi à Lens et pourrait se poursuivre par celui de l’entraîneur Laszlo Bölöni. Le Roumain est encore lié au club pour an, mais n’entre plus dans les plans du président Bernard Serin.

À en croire les informations du Républicain Lorrain, le dirigeant a un nom en tête pour mener la mission « remontée immédiate » : celui d’Habib Beye. Après avoir mené le Red Star du National vers la Ligue 1, l’ancien défenseur de l’OM a quitté ses fonctions pour découvrir un nouveau challenge, si possible dans l’élite. Selon le journal, un accord était même proche d’être trouvé entre Beye et les dirigeants messins.

Un avenir compromis par la relégation

Cependant, il y a eu entre temps la relégation et cela pourrait avoir refroidi le Franco-Sénégalais, qui ne s’est jamais caché sur sa volonté d’entraîner au plus haut niveau hexagonal. Invité de Génération After en avril dernier, l’ancien international sénégalais avait été très clair sur les critères de son prochain banc. « J’ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et forcément, quand on voit les clubs qui m’ont sollicité, je me pose la question de savoir si ce n’est pas le moment d’aller au plus haut niveau », avait-il déclaré.

En mai, Beye avait démenti avoir rencontré les dirigeants du Stade de Reims, où son nom était cité. Qu’en sera-t-il du FC Metz ? Si l’on en croit ses déclarations, la piste semble plutôt compromise dans sa volonté de viser plus haut. Enfin, toujours d’après le journal, les Grenats, qui vont tenter de convaincre l’ancien du Red Star, garderaient deux autres pistes avec Régis Brouard et Stéphane Dumont. L’ancien joueur Grégory Proment a également candidaté.