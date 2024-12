OM : Luis Henrique, la nouvelle étoile montante de l’année 2024

Qui aurait pu prédire une telle ascension ? De paria à une véritable révélation, l’attaquant Luis Henrique, s’impose comme un élément clé de l’OM.

OM : Les éloges se multiplient pour Luis Henrique

Le match nul de l’Olympique de Marseille face au LOSC (1-1) a laissé un goût amer aux supporters phocéens. Malgré cette déception, une note positive a retenu l’attention : la performance de Luis Henrique. Le Brésilien, de plus en plus influent dans le jeu de l’OM, a une nouvelle fois séduit de nombreux observateurs.

Walid Acherchour, consultant pour Football Club de Marseille, a d’ailleurs tenu à saluer la progression du jeune attaquant. « Luis Henrique c’est un joueur qui ne fait pas brésilien techniquement. Il ne fait pas de grigris, mais la technique sur les contrôles, les passes… il met de la vitesse dans ce qu’il fait, il joue en mouvement, il se connecte aux autres », a-t-il déclaré. Selon le consultant, le Brésilien a réalisé des progrès significatifs, notamment dans sa capacité à faire avancer le jeu de l’OM.

Luis Henrique confirme sa progression sous les ordres de De Zerbi

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Luis Henrique s’est imposé comme un élément clé de l’équipe. Prêté à Botafogo par le passé, le joueur de 23 ans semblait promis à un départ. Pourtant, il a su saisir sa chance et convaincre le nouvel entraîneur de l’OM. Son contrat, qui a prolongé jusqu’en 2028, lui offre une certaine sérénité pour continuer à s’épanouir sous les couleurs marseillaises.

Avec 6 buts et 4 passes décisives en 15 matchs cette saison, Luis Henrique est l’un des joueurs les plus décisifs de l’OM. Son association avec les autres attaquants marseillais, comme Neal Maupay et Mason Greenwood, est de plus en plus efficace.

Pour le dernier match de l’année contre l’AS Saint-Etienne en coupe de France, l’attaquant brésilien aura à cœur de confirmer sa bonne forme et d’aider son équipe à décrocher une victoire avant la trêve. Si Luis Henrique poursuit sur cette lancée, il pourrait bien devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif marseillais dans les années à venir