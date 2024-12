ASSE : Dall’Oglio viré, mais le vrai problème de Saint-Etienne est ailleurs

L’ASSE a officialisé son divorce avec Olivier Dall’Oglio, ouvrant la voie à un nouveau chapitre en 2025 avec un nouveau technicien. Si le changement d’entraîneur est souvent perçu comme une solution rapide, le consultant Bertrand Latour soulève un point crucial : et si le problème était ailleurs ? Selon lui, l’effectif stéphanois serait le véritable talon d’Achille des Verts.

ASSE : Oliier Dall’Oglio, le fusible que KSV a fait sauter

L’ASSE vient d’officialiser sa séparation avec Olivier Dall’Oglio. Le club stéphanois va donc entamer l’année 2025 avec un nouvel entraîneur sur son banc. Cependant, le départ du coach natif du Gard ne semble pas être la solution miracle pour redresser la situation, selon Bertrand Latour.

Il estime que c’est plutôt l’effectif stéphanois qui pose problème, et non l’entraîneur. « Les entraîneurs sont les fusibles les plus rapides à faire sauter. C’est plus facile de se séparer d’un coach que de 23 joueurs », a-t-il commenté dans le Canal Football Club sur Canal+.

L’effectif de l’AS Saint-Etienne jugé trop faible !

Pour le chroniqueur, Olivier Dall’Oglio n’est pas le problème principal de l’AS Saint-Étienne. « Je pense que l’effectif stéphanois est trop faible pour le moment », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien qui possède l’ASSE depuis juin 2024, prépare un mercato ambitieux afin de renforcer son équipe, une équipe qui a montré des limites en Ligue 1, tant défensivement qu’offensivement.

Un mercato hivernal crucial pour le maintien de l’ASSE en Ligue 1

Conscients d’avoir manqué leurs recrutements lors du mercato estival, les nouveaux dirigeants stéphanois comptent rectifier le tir cet hiver. En tout cas, le maintien des Verts dans en Ligue 1 est fortement lié au niveau des joueurs qui arriveront en renfort dans le Forez en janvier prochain.

« Le salut de l’ASSE passera sans doute par un mercato hivernal et l’apport de certains joueurs pour redresser le club », confirme Bertrand Latour, tout en rappelant : « Il n’y a pas de miracle, et on l’a vu dans les clubs qui ont déjà opéré un changement d’entraîneur ».