Mercato ASSE : Le recrutement de Kilmer Sports Ventures sous le feu des critiques

L’ASSE connaît des difficultés pour son retour en Ligue 1 cette saison. Plusieurs indicateurs sont au rouge, laissant craindre un retour en Ligue 2 si les dirigeants ne réussissent pas à renforcer l’équipe lors du mercato hivernal, comme cela a été le cas lors du mercato estival.

Mercato : Neuf recrues en renfort à l’ASSE après la montée en Ligue 1

L’ASSE a effectué son retour en Ligue 1 en juin 2024, juste après son rachat par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV). Dans l’urgence de renforcer l’effectif, les nouveaux propriétaires ont investi 23 millions d’euros lors du mercato estival en s’appuyant sur leurs outils d’analyse de données.

Lucas Stassin, recruté 10 millions d’euros au KVC Westerlo, et Zuriko Davitashvili, acquis pour 6 millions d’euros à Bordeaux, étaient les recrues phares. Igor Miladinovic, Augustine Boakye et Pierre Cornud ont également rejoint l’AS Saint-Etienne, tandis que Yunis Abdelhamid et Pierre Ekwah sont arrivés respectivement en tant que joueur libre et prêté.

ASSE : Mercato d’été, un pari perdu !

Malgré ces renforts, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio se retrouve dans une situation critique. Avec 8 défaites et 30 buts encaissés en 13 journées, l’ASSE possède la pire défense de Ligue 1, un record qui n’avait pas été égalé depuis la saison 1952-1953. Les Verts sont à un point du barragiste et à deux points de la zone rouge.

Les recrues estivales stéphanoises n’ont pas apporté l’impact escompté. Lucas Stassin, l’investissement le plus important de l’histoire du club, n’a pas trouvé le chemin des filets. Igor Miladinovic n’a pas encore joué en Ligue 1, tandis que Ben Old est blessé jusqu’en mars 2025. Yunis Abdelhamid, quant à lui, est régulièrement sifflé par les supporters.

Le journaliste Bernard Lions de L’Équipe souligne que « le recrutement de l’ASSE n’a guère apporté de plus-value » à l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, mettant en évidence « un manque de puissance et d’expérience » au sein de l’effectif.

Le mercato hivernal, une question de survie pour l’ASSE

Face à cette situation, KSV doit impérativement renforcer son équipe lors du mercato hivernal pour éviter une nouvelle relégation en Ligue 2. Un recrutement ciblé et ambitieux s’impose en janvier afin de redresser la barre. Olivier Dall’Oglio réclame au moins trois recrues, une par secteur de jeu.