Angers SCO : Justin Kalumba et Sidiki Chérif de retour à l’entraînement

À l’approche de son prochain match en Coupe de France face au FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny, Angers SCO enregistre deux bonnes nouvelles : le retour à l’entraînement de Justin Kalumba et Sidiki Chérif, deux joueurs absents des terrains depuis plusieurs semaines.

Deux renforts potentiels avant la trêve

Bien que la Ligue 1 soit en pause, Angers SCO doit encore disputer un dernier match avant les fêtes. Les Angevins affronteront le FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny, dimanche 22 décembre 2024, dans le cadre de la Coupe de France. Pour ce rendez-vous, jugé à leur portée, l’entraîneur Alexandre Dujeux pourrait compter sur deux renforts importants.

Justin Kalumba, ailier gauche franco-congolais, n’a plus foulé les terrains depuis mi-août 2024 en raison d’une fracture de la cheville. Cette blessure l’a empêché de débuter la saison 2023-2024 avec ses coéquipiers. Son retour à l’entraînement est une excellente nouvelle pour le groupe angevin.

Justin Kalumba et Sidiki Chérif ont fait leur retour sur le terrain avec JJ, notre prépa physique 😤🔜 pic.twitter.com/wJgdZqWJRT — Angers SCO (@AngersSCO) December 16, 2024

Quant à Sidiki Chérif, avant-centre franco-guinéen prolongé par le club en septembre dernier, il avait bien débuté la saison, disputant 5 matchs pour un total de 282 minutes. Malheureusement, une blessure à la cuisse survenue fin septembre l’avait contraint à une pause prolongée.

Une annonce qui ravit les supporters

Angers SCO a officialisé le retour des deux joueurs via une publication sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’une photo montrant Justin Kalumba et Sidiki Chérif à l’entraînement, sous l’œil attentif d’un préparateur physique. Reste à savoir si ces deux joueurs seront opérationnels pour le match de Coupe de France face au FC 93. Le retour de Kalumba et Chérif est un atout pour Angers SCO, qui espère terminer l’année sur une bonne note avant de reprendre la Ligue 1.