Mercato OM : La condition clé pour le départ de Chancel Mbemba dévoilée

Chancel Mbemba quittera-t-il l’OM lors du mercato d’hier ? Pablo Longoria a mis les choses au clair concernant son éventuel départ.

Mercato OM : Pablo Longoria pose les conditions pour un départ de Chancel Mbemba

L’Olympique de Marseille continue de façonner son effectif. Après un mercato estival marqué par de nombreuses arrivées, le club phocéen s’apprête à vivre un hiver tout aussi mouvementé, notamment en termes de départs. Pablo Longoria, le président de l’OM, a lui-même indiqué son intention de réaliser quelques ventes afin d’équilibrer les comptes du club. « J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements réalisés durant l’été », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu à l’OM sont ainsi susceptibles de quitter le navire cet hiver. Et sur cette liste, Chancel Mbemba occupe une place de choix. Écarté du groupe durant l’intersaison suite à un conflit avec ses dirigeants, le défenseur congolais a récemment exprimé son souhait de partir dès le mois de janvier. Toutefois, la réponse de la direction du club n’a pas tardé.

Pablo Longoria a fermement rappelé que le départ de Chancel Mbemba était conditionné à une offre financière satisfaisante. « Chancel Mbemba a un prix. Si le prix arrive, on sera très content car la situation sera bénéfique pour le club et le joueur. Mais pour moi, la chose la plus importante est le respect du club », a déclaré le président marseillais. En somme, la direction de l’Olympique de Marseille ne compte pas brader son défenseur et exigera un prix à la hauteur de sa valeur.