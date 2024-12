Mercato Montpellier HSC : Othmane Maamma dans le collimateur de Crystal Palace

Peu utilisé avec Montpellier HSC en Ligue 1, Othmane Maamma pourrait rebondir en Premier League, où Crystal Palace suit de près l’ailier marocain de 19 ans. Des négociations seraient en cours entre les deux parties, selon plusieurs sources.

Formé au centre de Grammont, Othmane Maamma est considéré comme l’une des grandes promesses du club. Passé par les catégories U17, U19, et l’équipe réserve, il a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, s’engageant pour trois saisons. Avant cette signature, il avait déjà fait ses débuts en Ligue 1 sous la houlette de Michel Der Zakarian lors de la saison 2023-2024.

Sous les ordres du technicien arménien, le jeune ailier a disputé deux rencontres (88 minutes cumulées) et inscrit un but en Ligue 1. Cette saison, il a participé au premier match contre le RC Strasbourg avant d’être écarté des terrains par une blessure à la cuisse. Après plusieurs semaines d’absence, il a fait son retour, mais la donne a changé : Jean-Louis Gasset a remplacé Michel Der Zakarian à la tête du club, sous l’impulsion de Laurent Nicollin.

👀🦅🔴🔵 After being spotted a few weeks ago in Montpellier vs Brest alongside close associates of Crystal Palace’s president, Othmane Maamma’s agent visited the English club’s offices today… Wait&See. #mercato #CPFC #MHSC pic.twitter.com/QwLL3S1S7C