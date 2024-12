Mercato RC Lens : Un flop de l’été 2023 sur le départ du RCL

Le RC Lens, lors du mercato d’hiver, connaîtra des mouvements aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs. Le RCL devrait se séparer d’Óscar Cortés, arrivé à l’été 2023 en provenance de Millonarios.

Mercato RC Lens : Óscar Cortés, un départ en vue du RCL cet hiver

A l’été 2023, Óscar Cortés débarquait au RC Lens en provenance de Millonarios pour environ 4,5 millions d’euros. Malheureusement, le Colombien n’a pas réussi à s’imposer en Ligue 1. Prêté aux Glasgow Rangers depuis février dernier, Cortés pourrait définitivement quitter le club artésien. En effet, les Rangers seraient en discussions avec Lens pour lever l’option d’achat incluse dans le prêt.

Selon les informations de Julián Capera, le club écossais est convaincu du potentiel du joueur et souhaite le conserver. Avant de partir en prêt, Óscar Cortés n’a disputé que 4 matchs pour un but et une passe décisive avec le Racing Club de Lens. Cette saison, avec les Ecossais, il compte 3 matchs toutes compétitions confondues.

Cette vente permettrait au RC Lens de récupérer une partie de l’investissement initial, même si le montant exact de la transaction n’a pas encore été dévoilé. Millonarios, ancien club de Cortés, devrait également bénéficier de cette opération, puisqu’il conserve 20% des droits du joueur.