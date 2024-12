ASM – PSG : Donnarumma victime d’une blessure effrayante face à Monaco

Gianluigi Donnarumma n’aura disputé que 17 minutes du choc entre le PSG et l’AS Monaco. Le gardien de but parisien est sorti blessé après avoir reçu une semelle dangereuse de Wilfried Singo au visage.

ASM – PSG : Donnarumma gravement blessé au visage

Le match entre l’AS Monaco et le PSG a été marqué par une scène particulièrement inquiétante. Dès la 17ème minute, Gianluigi Donnarumma, le gardien parisien, a été percuté au visage par le crampon de Wilfried Singo. La blessure, particulièrement impressionnante, a nécessité une intervention rapide des médecins.

Le gardien italien, qui saignait abondamment de la joue droite, a été contraint de quitter le terrain sur une civière à la 21ème minute. Il a été remplacé par Matvey Safonov. Les images de la blessure de Donnarumma ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, soulignant la violence du choc.

😱 Les images impressionnantes du contact entre Singo et Donnarumma…



Le portier italien est sorti sur blessure, on espère que ça va aller pour lui 🙏#ASMPSG #TeamPSG pic.twitter.com/1lsF4bJtFH — Free FOOT (@FreeFoot) December 18, 2024

Un geste involontaire mais dangereux de Wilfried Singo

Bien que l’action de Wilfried Singo semble involontaire, elle a eu des conséquences importantes. Le latéral droit monégasque, qui a déjà été averti dans le match, n’a pas été sanctionné pour cette faute dangereuse. Les arbitres de Ligue 1 ont pour consigne de ne pas sanctionner les gestes jugés involontaires, même si les conséquences sont graves.

Malgré l’absence de leur gardien titulaire, les Parisiens ont réussi à ouvrir le score quelques minutes plus tard grâce à Désiré Doué. Ce but leur a permis de prendre l’avantage au score et de mettre la pression sur les Monégasques.

Cette blessure de Gianluigi Donnarumma va évidemment poser question quant à la durée de son indisponibilité. Le PSG devra faire sans son gardien titulaire pendant plusieurs semaines.