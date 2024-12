Départ du Parc des Princes : Nasser Al-Khelaïfi accélère pour le nouveau stade du PSG

L’histoire du PSG au Parc des Princes pourrait bientôt s’achever. Les dirigeants parisiens ont décidé d’accélérer leur projet. Ils se sont rendus à Ris-Orangis, dans l’Essonne, pour visiter un ancien hippodrome de 100 hectares, un site qui pourrait accueillir les futures installations du club.

Départ du PSG du Parc des Princes : Le Paris SG explore de nouvelles pistes pour son futur stade

Une nouvelle étape pourrait être franchie dans le projet de construction d’un nouveau stade pour le Paris Saint-Germain, dont l’avenir au Parc des Princes est incertain. Selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale ont effectué une visite sur l’ancien hippodrome de Ris-Orangis, dans l’Essonne, ce mercredi. Ce site de 100 hectares pourrait accueillir le futur complexe sportif du PSG, comprenant un stade, des commerces et des hôtels.

L’objectif est de créer un lieu de vie autour du football, où les fans pourraient se retrouver avant, pendant et après les matchs. Cependant, la localisation de ce site, à une vingtaine de kilomètres de Paris et à une trentaine du Parc des Princes, soulève des interrogations. Certains y voient une manœuvre pour inciter la mairie de Paris à revoir sa position sur le renouvellement du bail du Parc des Princes.

En effet, un déménagement du Paris Saint-Germain aussi loin du centre-ville pourrait entraîner une opposition farouche des supporters historiques du club. La réalisation d’un tel projet serait complexe et nécessiterait l’obtention de nombreux permis de construire. De plus, l’éloignement du centre-ville pourrait poser des problèmes de transport pour les supporters et engendrer des coûts supplémentaires.

Pour l’heure, l’avenir du Parc des Princes reste incertain. Les discussions entre le PSG et la mairie de Paris sont toujours en cours. La visite du site de Ris-Orangis montre que le club explore toutes les options pour assurer son développement à long terme.