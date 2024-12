Mercato OM : Les deux priorités de Mehdi Benatia pour cet hiver sont connues  

Le mercato d’hiver débute dans quelques semaines. Et le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a déjà identifié ses priorités pour cette fenêtre de transfert.

Mercato OM : Mehdi Benatia en quête d’un défenseur central et d’un latéral droit

Malgré un recrutement estival ambitieux, l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants phocéens ont identifié des secteurs à renforcer, notamment en défense, et souhaitent agir rapidement lors du prochain mercato hivernal. C’est le conseiller sportif Mehdi Benatia qui a pour mission de trouver les perles rares susceptibles de renforcer l’arrière-garde marseillaise.

D’ailleurs, La Provence rapporte que le recrutement d’un défenseur central gauche est une priorité absolue pour les responsables de l’OM, qui explorent plusieurs options dans ce sens. Les noms de Jakub Kiwior (Arsenal) et Danilo (Juventus) circulent avec insistance autour du mercato OM. Par ailleurs, le poste de latéral droit n’est pas épargné par les velléités de recrutement marseillais.

Les performances insuffisantes d’Amir Murillo et Pol Lirola inciteraient les dirigeants de l’OM à chercher une alternative plus fiable à ce poste. Ainsi, Mehdi Benatia et son équipe sont activement à la recherche de renforts défensifs pour renforcer l’effectif marseillais et permettre à l’Olympique de Marseille de viser les sommets en Ligue 1. Ce mercato d’hiver s’annonce donc important pour la suite de la saison.