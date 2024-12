Mercato PSG : Le paris SG prêt à casser sa tirelire pour un grand buteur

Le PSG s’attend à signer quelques renforts lors du mercato notamment pour renforcer son attaque. Annoncé sur la piste de plusieurs buteurs, le Paris SG semble désormais déterminé à foncer sur un profil bien ciblé.

Mercato : Le PSG va accélérer pour Viktor Gyökeres

Alors que l’attaque parisienne montre des signes d’amélioration, notamment avec le retour de Gonçalo Ramos, le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants parisiens seraient en effet très intéressés par le profil de Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois du Sporting CP.

Auteur de 27 buts en 25 matchs cette saison en Liga portugaise, Gyökeres est l’un des attaquants les plus en forme du moment. Ses performances remarquables n’ont pas échappé aux recruteurs parisiens, qui voient en lui le profil idéal pour renforcer l’attaque de l’équipe de Luis Enrique.

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à sortir le chéquier pour Gyökeres ?

Selon les informations de Caught Offside, le Sporting CP aurait fixé le prix de son attaquant à 100 millions d’euros. Cependant, Viktor Gyökeres disposerait d’une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros, ce qui pourrait faciliter la tâche du PSG.

L’arrivée de Gyökeres permettrait au Paris Saint-Germain de renforcer considérablement son secteur offensif. Le Suédois apporterait sa puissance, sa vitesse et son efficacité devant le but. Il pourrait former un trio redoutable avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé et offrir de nouvelles possibilités tactiques à Luis Enrique.

Le dossier Gyökeres est à suivre de près. Si le PSG parvient à boucler ce transfert, il s’agirait d’un véritable coup de maître. Reste à savoir si les dirigeants parisiens seront prêts à mettre les 70 millions d’euros demandés pour s’attacher les services du buteur suédois.