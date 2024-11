Bombe : Viktor Gyökeres donne son accord au Paris SG !

Annoncé comme la priorité hivernale de Nasser Al-Khelaïfi pour régler les limites offensives de l’équipe de Luis Enrique, l’attaquant du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres, serait d’accord pour rejoindre les rangs du PSG.

Mercato : Le PSG fonce sur Viktor Gyökeres pour relancer son attaque

Le Paris Saint-Germain, en quête d’un attaquant de pointe pour pallier ses difficultés offensives, s’intéresse de près à Viktor Gyökeres. La défaite contre l’Atlético Madrid (1-2), mercredi soir, au Parc des Princes, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions, a clairement mis en évidence les lacunes de l’équipe de Luis Enrique dans ce secteur de jeu.

Et selon le journaliste Romain Collet Gaudin, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à débourser entre 60 et 70 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international suédois dès cet hiver. Avec ses 23 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues, Viktor Gyökeres possède le profil idéal pour apporter de la plus-value à l’attaque parisienne et combler le grand vide laissé par Kylian Mbappé.

Et si Ruben Amorim, qui s’apprête à quitter le banc du Sporting Portugal pour aller remplacer Erik ten Hag à Manchester United, aimerait le voir rester à Lisbonne jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 26 ans semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Viktor Gyökeres veut rejoindre le Paris SG

Selon la presse portugaise, A Bola notamment, les négociations sont déjà en cours entre les dirigeants du Paris SG et leurs homologues du Sporting Portugal à propos d’un éventuel transfert de Viktor Gyökeres lors du prochain mercato de janvier. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos espèrent conclure rapidement ce dossier.

Le profil de buteur de Gyökeres, sa capacité de jeu de tête et son jeune âge en font un profil très intéressant pour le club de la capitale. Surtout que selon le journaliste Romain Collet Gaudin, le natif de Stockholm aurait d’ores et déjà donné son accord verbal pour rejoindre le Paris Saint-Germain, prêt à débourser entre 60 et 70 millions d’euros pour conclure son transfert. Affaire à suivre…