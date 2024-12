Affaire Donnarumma : Une grosse annonce tombe après AS Monaco – PSG !

La grave blessure subie par Gianluigi Donnarumma lors du choc entre le PSG et l’AS Monaco continue de faire débat. Alors que Wilfried Singo n’a reçu la moindre sanction, la décision de François Letexier est officiellement remise en cause.

Affaire Donnarumma : François Letexier, une décision qui passe mal lors de AS Monaco – PSG

L’action de Wilfried Singo sur Gianluigi Donnarumma lors du match AS Monaco-PSG continue de faire réagir. Le défenseur de l’ASM a maladroitement fait passer sa semelle sur le visage du gardien de but italien, qui s’en est sorti avec plusieurs points de suture. Alors que beaucoup s’attendaient à une expulsion de l’Ivoirien, vue la gravité de la blessure de Donnarumma, rien n’a été fait en ce sens.

Singo, qui avait déjà reçu un carton jaune dans le match, n’a pas été sanctionné. De quoi susciter de nombreuses réactions depuis mercredi soir. Mickaël Landreau, conseiller sportif et porte-parole des arbitres de Ligue 1, a clairement exprimé son désaccord avec la décision de François Letexier de ne pas expulser le joueur monégasque.

« Letexier aurait dû sortir un carton rouge. La position de la Direction Technique de l’Arbitrage est claire », a affirmé Landreau sur Canal+. Selon lui et la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA), la violence du geste de Singo ne laissait aucune place au doute. Cette prise de position officielle est importante car elle contredit l’avis de l’arbitre sur le terrain.

Habitué à défendre les décisions arbitrales, Landreau a cette fois-ci choisi de dénoncer une erreur manifeste. Les images de la blessure de Donnarumma, qui a nécessité plusieurs points de suture, ont choqué les observateurs. Jérôme Rothen, consultant pour RMC, s’est notamment indigné de l’absence d’explications de la part de la direction technique de l’arbitrage. « On a essayé de joindre le responsable des arbitres, les gens de la FFT, tous ceux qui défendent l’arbitrage…Ils n’ont pas envie de s’expliquer… », a-t-il regretté.