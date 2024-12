Mercato OM : Mehdi Benatia annonce des pistes très sérieuses à Marseille

Mehdi Benatia et l’OM travaillent sur le mercato d’hiver qui arrive avec quelques mouvements attendus à Marseille. Le club phocéen a retrouvé son attractivité, en témoignent les pistes sérieuses désireuses de rejoindre le projet.

Mercato OM : Mehdi Benatia confirme l’attractivité du club et annonce des arrivées de joueurs de renom

L’Olympique de Marseille continue de séduire les plus grands. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mehdi Benatia, futur directeur sportif du club, à l’approche du mercato d’hiver. Invité de l’After Foot jeudi, le Marocain a fait des révélations intéressantes sur la prochaine fenêtre des transferts à Marseille. Il a notamment révélé que de nombreux joueurs de haut niveau souhaitent rejoindre le club phocéen.

« Je suis connecté avec pas mal de joueurs en activité. De très bons joueurs sont intéressés pour venir », a-t-il confié. Et comme pour confirmer que la direction et Roberto De Zerbi sont sur la bonne voie quant au nouveau projet en marche, Benatia ajoute : « Je parle avec de grands coachs, dans de grands clubs, et tout le monde voit et reconnaît les progrès de cette équipe. »

Un Marseille attractif grâce à ses recrutements

Lors du dernier mercato d’été, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens pour dénicher les profils qui vont avec le nouveau projet marseillais. Le trio Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi a travaillé d’arrache pied pour attirer des joueurs à se lancer dans la nouvelle aventure. C’est ainsi que les récents recrutements de joueurs comme Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ou Mason Greenwood ont considérablement renforcé l’attractivité de l’OM.

Benatia a souligné que ces joueurs ne sont pas venus uniquement pour l’argent, mais aussi pour le projet sportif ambitieux du club. « Rabiot ne vient pas pour l’argent. Il avait des demandes et des projets », a lâché le dirigeant marocain de l’OM, qui n’a pas manqué d’évoquer le cas Paul Pogba pour qui il a émis des réserves.

« Aujourd’hui, il faut faire attention aux équilibres », a il souligné Mehdi Benatia. « Est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre six mois ? », s’est interrogé celui qui sera prochainement le directeur sportif de l’Olympique de Marseille.