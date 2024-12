Mercato OM : Mehdi Benatia jette un gros coup de froid sur le dossier Paul Pogba

La piste menant Paul Pogba à l’OM lors du mercato d’hiver continue de faire parler. Invité de l’After Foot, Mehdi Benatia, futur directeur sportif de Marseille, a apporté un éclairage intéressant sur ce dossier.

Mercato OM : Paul Pogba fait rêver à Marseille

L’idée de voir Paul Pogba rejoindre l’Olympique de Marseille fait rêver de nombreux supporters. Au club, personne ne ferme la porte à une éventuelle arrivée du milieu de terrain dans la cité phocéenne. « Ce qu’on est en train de mettre en place est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel, des joueurs jusqu’au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l’ambition. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir », déclarait Adrien Rabiot après la victoire face à l’ASSE.

Même s’il avoue qu’il n’y aucune décision prise sur le cas Paul Pogba, Pablo Longoria, le président de l’OM, n’a pas fermé non plus la porte à une incorporation de l’ancien de la Juventus au sein du groupe marseillais. « Naturellement, tu as toujours le plaisir de prendre des opportunités et de voir de grands joueurs qui puissent jouer avec nous. C’est comme Rabiot ou Hojbjerg ou d’autres joueurs. Avec Paul (Pogba), il n’y a pas de conversation ni de décision », a-t-il récemment indiqué.

Benatia tempère les ardeurs sur le dossier Paul Pogba à l’OM

Si l’idée de voir Paul Pogba évoluer à l’Olympique de Marseille séduit de nombreux supporters, Mehdi Benatia a tenu à tempérer les attentes. Pour le Marocain, il n’est surtout pas question de bousculer l’équilibre du groupe de Roberto De Zerbi. « Aujourd’hui il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu », a-t-il confié, tout en livrant son admiration pour le champion du monde 2018.

« Paul sait le respect que je lui porte et l’affection. Au-delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l’a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil », a poursuivi Mehdi Benatia.

Le futur directeur sportif du club phocéen a notamment émis des doutes sur la forme physique du joueur de 31 ans. « Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre six mois? », s’est-il interrogé sur Pogba.