Mercato PSG : Un Brésilien pour remplacer Kylian Mbappé au Paris SG ?

Un buteur brésilien est sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato hivernal pour renforcer la ligne offensive du club. Les discussions pourraient bientôt débuter entre le Paris SG et le joueur.

Mercato PSG : Le Paris SG lorgne sur un crack brésilien

Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid l’été dernier a laissé un vide dans l’attaque du PSG. Les dirigeants du Paris SG n’ont pas encore trouvé de véritable remplaçant à sa star française. Plusieurs noms ont circulé ces derniers mois, comme Rayan Cherki, Mohamed Salah, Viktor Gyökeres, Marcus Rashford, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen, mais le PSG n’a pas réussi à attirer l’un de ces attaquants.

Les pensionnaires du Parc des Princes intensifient maintenant les recherches pour dénicher de nouvelles gâchettes offensives lors du prochain mercato hivernal et renforcer l’équipe entraînée par Luis Enrique. Le PSG aurait jeté son dévolu sur un crack brésilien.

Selon les informations de Caught Offside, le PSG suivrait de près la situation de Matheus Cunha. L’attaquant brésilien de Wolverhampton, sous contrat jusqu’en 2027, livre de belles performances en Premier League et attise les convoitises du Paris SG. Titulaire indiscutable de cette équipe anglaise, Matheus Cunha montre tout son potentiel.

Cette saison, l’international brésilien a déjà disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec Wolverhampton et a inscrit 8 buts et délivré trois passes décisives. La source indique qu’aucun accord n’est encore trouvé entre le PSG et Matheus Cunha. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande du Brésilien est estimée à 50 millions d’euros.