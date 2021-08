Atlético Madrid Mercato : Accord trouvé pour un grand espoir brésilien

Publié par Thomas le 23 août 2021 à 15:45

Désireux de révolutionner son secteur offensif, Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, est en passe d’enregistrer l’arrivée d’une des étoiles montantes du football brésilien, Matheus Cunha. L’Atlético est parvenu à un accord avec le Hertha Berlin pour un transfert avoisinant les 30 millions d’euros + bonus. Malgré un fort intérêt de l’Angleterre et notamment d’Everton, le Brésilien préfère expérimenter la Liga.

Atlético Madrid Mercato : La pépite Matheus Cunha arrive en Liga

"El Cholo" avait fait savoir, juste après la rencontre face à Elche, que les Colchoneros attendaient une nouvelle venue dans l’équipe, notamment dans le secteur offensif. Comme évoqué il y a quelques jours, les dirigeants de l’Atlético souhaitaient enrôler un buteur capable d’épauler Luis Suarez. "Quand on prépare une équipe, c’est pour avoir au minima deux joueurs par poste et il est évident que nous avons besoin d’un joueur. On cherchera ce qu’il pourrait arriver,et si cela n’arrive pas, nous trouverons une solution", avait confié l’Argentin après la victoire de son équipe ce dimanche.

Si la piste Dusan Vlahovic semble s’être refroidie après que la Fiorentina ait bloqué le départ de sa pépite, les madrilènes avaient jeté leur dévolu sur l’attaquant du Hertha Berlin, Matheus Cunha. Le joueur de 22 ans, qui sort d’une saison très convaincante en Bundesliga (7 buts et 4 passes décisives), a été le héros de sa sélection aux Jeux Olympiques, en marquant notamment en finale contre l’Espagne (victoire de la Seleção 2-1). Les Colchoneros sont parvenus à un accord avec le club allemand pour un transfert estimé à 30 millions d’euros plus certains bonus.

Arrivé en Suisse en 2017 au FC Sion, Matheus Cunha s’est très rapidement adapté au football européen, en passant notamment par le RB Leipzig puis le Hertha Berlin. Attaquant polyvalent, le Brésilien se démarque par sa facilité à éliminer ses adversaires par une passe laser ou un dribble. Encore très jeune, l’attaquant jouit d’une marge de progression énorme, raison pour laquelle l’ Atlético s’est positionné pour le recruter.