ASSE : Mercato, Horneland… Larqué accable les nouveaux propriétaires de Saint-Etienne

Ancienne gloire de l’ASSE, Jean-Michel Larqué n’apprécie guère les débuts de Kilmer Sports Ventures à la tête du club stéphanois. Il critique sévèrement le mercato estival du groupe canadien et le choix d’Eirik Horneland pour remplacer Olivier Dall’Oglio.

L’ère Kilmer Sports Ventures à l’ASSE : un bilan désastreux !

L’ASSE traverse une crise sans précédent, alors que son passage sous pavillon canadien, au lendemain du retour du cub en Ligue 1, avait suscité de l’espoir. Les Verts réalisent la pire saison de leur histoire avec 10 défaites en 15 journées de championnat, une défense qui a encaissé 34 buts et une attaque qui n’en a marqué que 12. À deux journées de la fin de la phase aller, Saint-Étienne affiche la deuxième pire défense et la pire attaque de Ligue 1.

Classé 16ème et donc en position de barragiste, le club stéphanois a vu son président, Ivan Gazidis, décider de limoger Olivier Dall’Oglio.

Mercato : Larqué dénonce le recrutement Eirik Horneland par la data

Pour le remplacer, le dirigeant stéphanois a choisi Eirik Horneland, un entraîneur norvégien dont le profil a été déniché grâce à des outils d’analyse de données. Une décision vivement critiquée par Jean-Michel Larqué. L’ancien joueur de l’ASSE dénonce une prise de décision trop influencée par la data et regrette le manque d’implication des dirigeants.

« On a vendu l’ASSE à un actionnaire absent et à des personnes qui travaillent avec leurs ordinateurs à chercher l’oiseau rare », a-t-il déclaré sur RMC Sport. Selon lui, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin ne semblent plus réellement impliqués dans la gestion du club.

« L’ASSE a toujours une équipe de Ligue 2 », selon l’emblématique joueur des Verts

Larqué s’en prend également au recrutement estival de l’ASSE version KSV, qu’il juge totalement raté. « Quand tu ne travailles pas et qu’en plus tu n’as pas de talent… Quand tu renforces une équipe de Ligue 2 qui, l’an passé, est montée avec beaucoup de cœur et beaucoup de réussite, par des retraités de Ligue 1 et par des joueurs de Ligue 2, tu as toujours une équipe de Ligue 2 », a-t-il martelé, pointant du doigt les recrutements effectués par le groupe canadien KSV.

Ce dernier a investi 23 millions d’euros lors du dernier mercato, notamment pour acquérir Lucas Stassin, un jeune attaquant belge de 20 ans dont el transfert a coûté 10 millions d’euros.