ASSE-OM : Pablo Longoria s’insurge contre une « punition »

À l’approche du match entre l’ASSE et l’OM, le président Pablo Longoria s’insurge contre l’interdiction de déplacement des supporters marseillais. Il a porté l’affaire devant le Conseil d’État.

OM : Pablo Longoria riposte à l’absence des supporters contre l’ASSE

Le déplacement de l’Olympique de Marseille ce dimanche à Saint-Étienne, pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, se fera sans les supporters marseillais. Un arrêté ministériel a en effet interdit leur déplacement, suscitant la colère de la direction olympienne. Les autorités justifient cette décision par un « risque réel et sérieux d’affrontement » entre les supporters des deux clubs.

Les incidents récurrents lors des déplacements de l’OM, notamment les violences et les dégradations, sont pointés du doigt. Mais le président marseillais Pablo Longoria ne décolère pas. Il a dénoncé cette décision, la qualifiant d’échec pour la société et le football français. Selon lui, il est possible d’organiser les déplacements des supporters de manière sécurisée, et il s’est dit ouvert au dialogue avec les autorités.

« À chaque interdiction, c’est un échec pour la société et pour le football français. C’est plus qu’une punition », a-t-il déclaré lors de sa dernière conférence de presse. La direction de l’OM a d’ailleurs décidé de contester cet arrêté. Foot Mercato rapporte que le club olympien a déposé un recours au Conseil d’Etat pour contester l’interdiction des fans pour le match ASSE-OM. Reste à savoir si le président Pablo Longoria et son équipe obtiendront gain de cause, cela semble peu probable.