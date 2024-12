Mercato : Milan Skriniar quitte le PSG pour Galatasaray, les détails du deal

Indésirable au PSG et poussé vers la sortie cet hiver, Milan Skriniar est priorité de Galatasaray pour renforcer sa charnière centrale. L’affaire pourrait rapidement se régler entre toutes les parties prenantes.

Mercato PSG : Milan Skriniar prêté à Galatasaray ?

Le Paris Saint-Germain prévoit des ajustements importants durant le mercato hivernal 2024, avec deux priorités pour renforcer son effectif. Mais le club de la capitale prévoit également de dégraisser son effectif. Deux joueurs sont particulièrement concernés par un départ : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Le défenseur slovaque est écarté par Luis Enrique et est courtisé par la Juventus Turin et Galatasaray.

Ce vendredi, Sky Sport Germany assure même que l’ancien défenseur central de l’Inter Milan serait ouvert à un transfert vers Istanbul, malgré la tentation d’un retour en Serie A. Le Paris Saint-Germain et Galatasaray négocient actuellement un prêt avec option d’achat pour le défenseur de 29 ans, confirme L’Équipe ce soir.

En Turquie, Milan Skriniar découvrirait un nouveau championnat et aurait l’opportunité de disputer la phase finale de la Ligue Europa. Galatasaray occupe actuellement la 6e place du classement général et est donc bien positionné pour terminer dans le top 8. Arrivé librement à l’été 2023, Milan Skriniar peine à s’imposer dans l’effectif parisien.

Arrivé avec une solide réputation, le natif de Žiar nad Hronom a vu son début de saison être marqué par des blessures et une forte concurrence en défense centrale. Résultat, il n’a disputé que cinq matchs toutes compétitions confondues avec le club de la capitale cette saison.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, il va donc rejoindre la Turquie avec pour objectif de se relancer dans la seconde partie de saison. Une bonne nouvelle pour le Paris SG, qui va ainsi se défaire d’un gros salaire et même récupérer une somme non négligeable pour un joueur recruté libre il y a un an et demi.