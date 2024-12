Mbappé vs PSG : Un bras de fer qui menace l’équilibre du football français

Le litige qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club, le PSG, prend une tournure de plus en plus inquiétante. Selon Delphine Verheyden, avocate du champion du monde, l’affaire dépasse largement le simple cadre d’un différend financier.

PSG : L’affaire Mbappé pourrait faire trembler le football français

Près cinq mois après son départ, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui au PSG. Depuis plusieurs mois, le Bondynois et son ancien club se défient dans un bras de fer juridique à 55 millions d’euros. Désormais au Real Madrid, l’attaquant français réclame des impayés au Paris SG, qui estime être dans ses plein droits de ne rien avoir à payer à Mbappé. Depuis la dernière décision de la Commission de discipline de la LFP qui rejette l’appel du champion du monde 2018, les choses se tendent.

Du côté du clan Mbappé, on hausse le ton sur ce qui pourrait être un tournant capital ou irréversible pour les fondements du football français. Dans une interview accordée à L’Équipe, Me Delphine Verheyden a souligné que les enjeux de ce conflit dépassent largement la question des 55 millions d’euros réclamés par Mbappé.

« Pour participer à un championnat professionnel, le PSG accepte les règlements. Mais à la fin de l’histoire, il dit que la Ligue et la Fédération n’ont aucun pouvoir sur lui en tant que club. On est dans une affaire qui devient beaucoup plus vaste que le seul cas de mon client. Elle peut faire péter tout le système. De manière incidente, le club est en train de dire haut et fort à tous les autres clubs: « Arrêtez de payer vos joueurs, contraignez-les à aller aux prud’hommes » », dénonce l’avocate de Kylian Mbappé.

Des conséquences potentiellement dévastatrices

Si le PSG sort vainqueur de cette bataille juridique, cela pourrait encourager d’autres clubs à adopter une attitude similaire, en refusant de payer leurs joueurs et en les contraignant à saisir les prud’hommes. Or, comme le rappelle Me Verheyden, les procédures prud’homales sont longues et coûteuses, et les joueurs risqueraient de ne jamais récupérer les sommes qui leur sont dues.

« Le PSG veut échapper aux règlements du football. Il est prêt à faire tomber le système plutôt que d’exécuter ses obligations. Si les instances ne protègent pas les contrats et leurs règlements, on envoie un signal fort qui dit: « Vous pouvez piétiner tous les joueurs » », dénonce-t-elle. En voilà une affaire qui pourrait créer un précédent dangereux et fragiliser l’ensemble du système du football français.