ASSE : Eirik Horneland sort son arme secrète pour relancer l’AS Saint-Etienne

Eirik Horneland n’est pas le seul visage nouveau sur le banc de touche de l’ASSE. À ses côtés, son fidèle adjoint Hassan El-Fakiri, dont l’influence pourrait s’avérer décisive. Grâce à son expérience, il apporte un atout supplémentaire au nouvel entraîneur des Verts. Qui est cet technicien qui accompagne le successeur de Dall’Oglio à Saint-Etienne ?

ASSE : Hassan El-Fakiri, l’atout caché d’Eirik Horneland

L’ASSE a nommé Eirik Horneland (49 ans) au poste d’entraîneur, vendredi. Il est arrivé à Saint-Étienne accompagné de son adjoint, Hassan El-Fakiri. Tous deux rejoignent le club en provenance du SK Brann en Norvège, où ils collaboraient depuis janvier 2022.

L’AS Saint-Etienne a souligné dans son communiqué officiel que le successeur d’Olivier Dall’Oglio avait débarqué dans le Forez avec Hassan El-Fakiri. Lors de sa conférence de presse, Eirik Horneland a mis en avant l’importance de son bras droit. « Hassan El-Fakiri est un élément clé de ce projet. Son expérience en Ligue 1 et sa maîtrise du français sont des atouts précieux », a-t-il déclaré.

Eirik Horneland et El-Fakiri, un binôme gagnant à Saint-Etienne ?

Le technicien norvégien a également souligné la longue collaboration qui le lie à son adjoint et son apport sur le projet stéphanois : « Hassan et moi avons travaillé ensemble pendant trois ans. Je suis ravi de le retrouver. Il connaît parfaitement notre style de jeu et saura transmettre aux joueurs la passion, l’agressivité et l’intensité que nous souhaitons insuffler. Il connaît aussi les supporters stéphanois et sait à quel point ils sont importants. » Rappelons que le duo Eirik Horneland – Hassan El-Fakiri a été vice-champion de Norvège deux fois de suite et a remporté la coupe nationale en 2023.

Qui est Hassan El-Fakiri, le nouvel entraîneur adjoint de Saint-Etienne ?

Hassan El-Fakiri, né à Temsamane au Maroc, est un ancien footballeur professionnel ayant évolué principalement en Norvège. Il a notamment porté les couleurs de l’AS Monaco (200-2005) et du Borussia Mönchengladbach (2005-2007). En Norvège, il a défendu les couleurs de plusieurs clubs, dont le SK Brann et le Rosenborg BK. International norvégien grâce à sa double nationalité, il a porté 8 fois le maillot de la sélection norvégienne.

Hassan El-Fakiri a débuté sa carrière d’entraîneur en 2015 à Os TF. Après avoir dirigé l’équipe réserve du SK Brann, il est devenu l’adjoint d’Eirik Horneland au sein de l’équipe première.