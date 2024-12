Le jeudi dernier, le Stade de Reims a officialisé la prolongation de contrat de Valentin Atangana jusqu’en juin 2027. Une décision stratégique qui renforce la confiance accordée au jeune milieu de terrain camerounais, âgé de 19 ans. Pour Luka Elsner, entraîneur du club champenois, ce renouvellement marque une étape clé dans la progression du joueur.

Luka Elsner dithyrambique à propos de Valentin Atangana

Formé au Stade de Reims depuis 2015, Valentin Atangana a gravi les échelons au sein du club avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2023. Ses performances convaincantes ont poussé les dirigeants à prolonger son engagement dès sa première année chez les pros. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2026, le Camerounais est désormais lié au club jusqu’en 2027.

Lors d’une conférence de presse précédant le match de Coupe de France contre Mutzig, Luka Elsner s’est montré particulièrement enthousiaste : « On est en phase avec les espoirs placés en lui, et il y a répondu de manière brillante. L’attend maintenant une nouvelle étape : répondre aux attentes avec constance et progresser encore davantage. C’est fantastique d’avoir un joueur qui a ses racines ici et qui s’exprime avec talent », a déclaré l’entraîneur.

Elsner a également salué les qualités humaines de son protégé : « Il a une mentalité qui incarne parfaitement les valeurs du club : travail, progression constante et développement personnel. Cette prolongation va lui apporter une stabilité essentielle pour poursuivre sa progression. »

Stade de Reims : Luka Elsner jubile pour la prolongation de Valentin Atangana 3

Un signal fort pour l’avenir

Depuis le début de la saison, Valentin Atangana a disputé 15 matchs, totalisant 1 245 minutes de temps de jeu. Ces statistiques témoignent de l’importance qu’il a prise au sein de l’effectif rémois. Luka Elsner est convaincu que cette prolongation renforcera encore l’état d’esprit du joueur :

« C’est un signal de confiance de la part du club. Cela lui permet de travailler sereinement et de se concentrer sur ses performances. Si ses efforts continuent de porter leurs fruits, il pourra prétendre à une carrière encore plus brillante dans les années à venir. »