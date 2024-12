Mercato Toulouse FC : le TFC se renseigne sur Yassin Belkhdim

Alors que le Toulouse FC redouble d’efforts pour retrouver une place en compétition européenne, la cellule de recrutement travaille activement pour renforcer l’équipe. Parmi les priorités, le milieu de terrain reste une zone à renforcer, et Yassin Belkhdim apparaît comme une option sérieuse pour le mercato hivernal.

Actuellement neuvième de Ligue 1 après 16 journées, le Toulouse FC a réalisé une première partie de saison convaincante. Les Violets ont réussi à rivaliser avec plusieurs cadors du championnat, notamment l’OGC Nice et le Stade Rennais. En parallèle, les Pitchouns affichent une belle dynamique en Coupe de France, comme en témoigne leur victoire 1-0 face aux Hauts Lyonnais.

Malgré ces performances encourageantes, le club, dirigé par Carles Martinez Novell, continue de chercher des renforts. Selon L’Équipe, le TFC s’intéresse à Yassin Belkhdim, un milieu franco-marocain de 22 ans évoluant actuellement à Angers SCO. Ces derniers jours, le club se serait renseigné sur les modalités de son transfert.

Photo de Yassin Belkhdim

Discussions en vue avec Angers SCO

Les négociations pourraient s’ouvrir prochainement entre le TFC et Angers SCO. Si l’intérêt du club toulousain se confirme, une offre pourrait être transmise dès janvier 2025. Évalué à 800 000 euros, le coût du transfert de Belkhdim reste abordable, ce qui renforce son attractivité pour le TFC. L’objectif serait d’apporter du sang neuf et un talent prometteur au milieu de terrain. Bien que Cristian Cásseres et Vincent Sierro soient des titulaires indiscutables, l’intégration de Belkhdim offrirait davantage de profondeur à l’effectif toulousain.

Un joueur en quête de temps de Jeu

Sous contrat avec Angers SCO jusqu’en juin 2025, Yassin Belkhdim peine à trouver sa place cette saison. En 15 matchs, le natif de Meulan-en-Yvelines n’a cumulé que 573 minutes de jeu. Ce faible temps de jeu pourrait le pousser à accepter un transfert vers le Toulouse FC, où il pourrait retrouver des responsabilités sur le terrain. En rejoignant les Pitchouns, Belkhdim apporterait une nouvelle option dans le dispositif de Carles Martinez Novell, qui vise une qualification européenne. Ce transfert pourrait également permettre au joueur de relancer sa carrière tout en renforçant les ambitions du TFC.