Jean-Louis Gasset après Puy-en-Velay 4-0 MHSC : « On a été balayés, c’est une honte »

Le samedi dernier, le Montpellier HSC a subi une lourde défaite face au Puy-en-Velay, s’inclinant 4-0 et étant ainsi éliminé de la Coupe de France. Lors de la conférence de presse, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur de 70 ans, n’a pas caché sa déception.

« On a été balayés, mangés dans tous les duels »

Le Montpellier HSC, pourtant favori sur le papier, a été surclassé par une équipe du National 2. Manquant cruellement d’inspiration et d’efficacité, les Héraultais ont été dominés par un Puy-en-Velay réaliste et combatif. Après le match, Jean-Louis Gasset s’est exprimé avec amertume :

« C’est un sentiment de honte. Cette compétition aurait pu nous apporter un peu d’oxygène, mais nous avons été balayés. On a été mangés dans tous les duels. On a manqué les deux premières occasions, et peut-être qu’avec un but au début, les choses auraient été différentes. Mentalement, c’est très inquiétant. »

Les mauvaises performances du Montpellier HSC en déplacement s’accumulent, et cela devient préoccupant pour Gasset : « Depuis mon arrivée, on a joué plusieurs matchs à l’extérieur sans prendre un point, ni même marquer un but. Cela montre à quel point la situation est critique. J’espérais que cette compétition nous permettrait de montrer plus de solidité mentale, mais ce soir, on a totalement abandonné. »

Jean-Louis Gasset – by Icon Sport

Un manque d’engagement flagrant

Face à une équipe bien organisée comme le Puy-en-Velay, les joueurs du MHSC ont manqué d’engagement et de dynamisme. Une attitude que Gasset veut absolument corriger :

« Une fois qu’on a été menés, ils ont imposé leur jeu. C’est une belle équipe, avec deux ou trois joueurs qui ne dépareilleraient pas dans notre effectif. Nicolas Pays, par exemple, semblait jouer sur un terrain parfait, alors que pour nous, il était bosselé… C’est un problème général. À la Mosson, on commence à retrouver un peu de rythme, mais ce soir, on a touché le fond. Il va falloir se relever. »