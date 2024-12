Coupe de France : Le PSG sort le RC Lens et file en 16e de finale

Le PSG se tire une nouvelle fois du piège du RC Lens et poursuit son aventure en Coupe de France. En 32e de finale ce dimanche soir, le Paris SG est allé faire tomber les Sang et Or au bout du suspense.

Coupe de France : Le PSG arrache la qualification face au RC Lens aux tirs au but

Le 32e de finale de Coupe de France entre le RC Lens et le PSG a tenu toutes ses promesses. Dans un match intense et indécis, les deux équipes se sont quittées dos à dos à l’issue du temps réglementaire (1-1) avant que le PSG ne s’impose finalement aux tirs au but (4-3).

Le match a été marqué par une première période équilibrée, avec un PSG qui a la possession de balle sans surprise mais qui bute sur une défense du RC Lens bien organisée. C’est finalement une erreur de la défense artésienne qui a permis à Hakimi d’ouvrir le score à la 25e minute, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu très litigieuse.

La seconde période a été plus ouverte, avec des occasions de part et d’autre. Khusanov, courtisé par le club francilien, a ouvert le score pour le RC Lens à la 66e minute sur un ballon mal dégagé par la défense parisienne. Mais la joie des hommes de Will Still n’aura duré que quatre petites minutes. Gonçalo Ramos profite d’une erreur de Kevin Danso pour remettre les deux équipes à égalité à la 70e minute.

La fin de match a été très intense, avec des occasions franches pour les deux équipes. Les tirs au but ont finalement départagé les deux équipes. Le gardien parisien Safonov a été décisif en stoppant deux tirs lensois, permettant à son équipe de se qualifier pour le prochain tour. En 16e de finale, le PSG affrontera la modeste équipe d’Espaly, club de National 3.