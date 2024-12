OM : Roberto De Zerbi met en garde son vestiaire après le succès contre l’ASSE

Roberto De Zerbi ne lâche rien ! Malgré la large victoire de l’OM contre l’AS Saint-Étienne (4-0) en Coupe de France, le coach marseillais a rappelé à ses joueurs l’importance de la concentration.

OM : Roberto De Zerbi met en garde contre un relâchement

L’Olympique de Marseille a confirmé sa domination sur l’AS Saint-Étienne ce dimanche en s’imposant 4-0 en 32èmes de finale de la Coupe de France. Après une victoire convaincante en championnat quelques semaines plus tôt, les Phocéens ont récidivé avec une prestation encore plus abouti.

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a souligné la qualité de la première mi-temps et la gestion du score en seconde période. Malgré une petite baisse de vigilance en fin de match, le technicien italien reste globalement satisfait de la performance de ses joueurs. Il a toutefois mis en garde contre tout relâchement, rappelant que l’équipe doit encore progresser pour atteindre ses objectifs.

« On a eu une baisse d’attention et de concentration. Ça ne doit pas arriver. Car si nous voulons être une grande équipe, chose que nous ne sommes pas encore, on ne doit pas faire des choses stupides comme ça »,a-t-il déclaré à BeIn Sports.

Cette victoire éclatante confirme la bonne dynamique de l’OM et place l’équipe parmi les favoris pour la suite de la saison. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi semblent avoir trouvé un nouvel élan sous la direction de De Zerbi, qui a su insuffler un style de jeu offensif et efficace. Le prochain défi pour l’OM sera de confirmer cette forme en championnat et de se maintenir dans la course au titre.