OM : Roberto De Zerbi met en place un plan spécial pour la reprise

Pas de relâche pour le vestiaire de l’OM ! L’entraîneur Roberto De Zerbi a concocté un programme intensif pour maintenir la forme de ses joueurs pendant la trêve hivernale.

OM : La date de reprise est fixée, avec un programme inédit signé Robert Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche face à l’AS Saint-Étienne (4-0) lors des 32èmes de finale de la Coupe de France ce dimanche. À l’issue de cette rencontre, Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, s’est dit satisfait de la performance globale de ses joueurs, en particulier de leur maîtrise en premier mi-temps.

Et si l’OM a montré une légère baisse de régime en fin de rencontre, le technicien italien a souligné l’importance de maintenir un niveau de jeu constant. Conscient des défis à venir, Roberto De Zerbi a rappelé que des progrès sont nécessaires pour atteindre les ambitions fixées. C’est dans cette optique qu’un programme d’entraînement spécifique a été mis en place pour les joueurs jusqu’à la reprise officielle le 31 décembre.

Selon La Provence, cette approche rigoureuse illustre la volonté de l’OM de rester performant tout au long de la saison, alors que les attentes des supporters et du staff restent élevées. L’objectif de cette approche est clair : revenir en forme olympique pour la reprise. Cette préparation minutieuse témoigne de l’ambition de l’OM de jouer les premiers rôles cette saison. Valentin Rongier et ses coéquipiers sont donc appelés à redoubler d’efforts pour répondre aux attentes de leur entraîneur et de leurs supporters.