Mercato LOSC : Jonathan David fait une promesse à Lille

L’attaquant canadien, Jonathan David est annoncé sur le départ du LOSC à la fin de son contrat en juin prochain. L’international canadien a dévoilé ses objectifs à atteindre cette saison avec Lille.

Mercato LOSC : Jonathan David dévoile ses ambitions avec Lille avant son départ

Jonathan David, en feu cette saison, a les yeux rivés sur le titre de meilleur buteur de Ligue 1. L’attaquant canadien, auteur de 11 réalisations en Ligue 1, ne cache pas son ambition de mener le LOSC vers les sommets. Jonathan David assure vouloir quitter Lille avec un trophée.

« Finir meilleur buteur de Ligue 1 ? Forcément. Quand on est un buteur, on veut forcément finir meilleur buteur… On est à dix points, c’est compliqué. Il va falloir remporter beaucoup de matches et qu’eux en perdent si on veut le faire. Gagner un titre avec le LOSC est un objectif, mais ce n’est pas facile. On va se donner les moyens d’aller accomplir ça. », a déclaré le Canadien dans une interview accordée à Téléfoot.

Recruté par le LOSC en 2020 pour environ 30 millions d’euros, Jonathan David affole l’Europe cette saison après ses belles performances en Ligue 1, en Ligue des Champions et en sélection nationale. Parmi les prétendants, le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone sont en pole position pour recruter Jonathan David. Le Barça, en quête d’un successeur à Robert Lewandowski, cible le joueur de 24 ans. Mais s’offrir l’international canadien ne sera pas une mince affaire.

Tout prétendant doit casser sa tirelire pour s’offrir le joueur. Selon le journal catalan Sport, le transfert de Jonathan David pourrait coûter 80 millions d’euros (salaire, prime à la signature et commissions).