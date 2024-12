Classement Ligue 1 : Le FC Nantes et l’ASSE se relèveront-ils en 2025 ?

La première partie de la saison de Ligue 1 s’est avérée difficile pour le FC Nantes et l’ASSE, mal classés au classement. Entre résultats décevants et pressions sur les entraîneurs, Antoine Kombouaré et Olivier Dall’Oglio n’ont pas échappé aux critiques. Le dernier a même été limogé, victime d’une série de contre-performances. Retour sur une mi-saison mouvementée.

Classement FC Nantes : Une descente inquiétante des canaris

Dès la première journée de Ligue 1, le FC Nantes montrait des signes d’inquiétude avec un nul 0-0 face au Toulouse FC. Les victoires contre l’AJ Auxerre et Montpellier HSC avaient laissé entrevoir une saison prometteuse, mais la suite fut bien différente. En dix matchs suivant leur victoire contre Montpellier, les Canaris ont enchaîné 6 défaites et 4 nuls, ce qui a provoqué leur chute au classement de Ligue 1.

Malgré un regain d’espoir avec un nul face au PSG et une victoire 1-0 contre le Stade Rennais, le FC Nantes est vite retombé dans ses travers. Une lourde défaite 4-1 contre le Stade Brestois a plombé le moral des joueurs et traduit au classement toute la réalité de la situation du club. Au terme des 15 premières journées, les Nantais se retrouvent 14ᵉ sur 18 clubs dans ce classement de L1, avec seulement un point d’avance sur le barragiste, l’ASSE.

Classement ASSE : des attentes déçues et un début catastrophique

De son côté, l’AS Saint-Étienne a connu un retour en Ligue 1 cauchemardesque. Dès la première journée, les Verts s’inclinent 1-0 face à l’AS Monaco, suivi d’une défaite à domicile 0-2 contre Le Havre. Résultat, le club se retrouve au bas du classement de Ligue 1. Avec un mercato jugé insuffisant, les Stéphanois n’ont pas été capables de rivaliser avec leurs adversaires. Ils ont enchainé une lourde défaite 4-0 contre Brest et un humiliant 8-0 infligé par Nice.

Malgré quelques sursauts, comme la victoire 3-1 contre l’AJ Auxerre, la situation reste critique pour l’ASSE. Le limogeage d’Olivier Dall’Oglio et l’intérim peu convaincant de Laurent Huard ont montré l’urgence de changer de cap. L’arrivée du Norvégien Eirik Horneland, fort d’un ratio de victoires impressionnant (63,24 %), laisse entrevoir un possible renouveau pour l’ASSE en 2025, à condition que le mercato hivernal soit à la hauteur des attentes pour remonter le club au classement de L1.