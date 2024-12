Vente OM : Rodolphe Saadé et Frank McCourt en discussion sur un nouveau projet

Alors que les théories autour de la vente OM se multiplient, une autre piste se dessine. Rodolphe Saadé négocierait avec Frank McCourt pour un projet bien différent : le naming du Vélodrome.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille en 2016, le club a connu une transformation profonde tant sur le plan sportif que financier. Malgré des résultats décevants au fil des années et la pression des supporters exigeants son départ, le propriétaire américain a régulièrement affirmé son attachement à l’OM.

Cet été, le milliardaire américain a réitéré son engagement en injectant des fonds significatifs pour renforcer l’équipe. Cela a permis d’attirer des joueurs de classe mondiale, comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot. Malgré ces investissements conséquent et un mercato ambitieux, les rumeurs autour de la vente OM n’ont jamais disparu. L’ombre du doute plane toujours sur l’avenir du club.

C’est dans ce contexte que le nom de Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, revient avec insistance. Déjà principal sponsor maillot de l’OM, le géant du transport maritime pourrait voir son engagement se renforcer au travers d’une autre collaboration. Le compte Massilia 013 indique les négociations sont en cours entre l’OM, la mairie de Marseille et CMA CGM pour le naming du stade Vélodrome.

Vente OM : Un enjeu stratégique pour le club et la ville

Le contrat actuel avec Orange expire en mai 2026, ce qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour redonner un nouveau nom à l’enceinte. Ainsi, les espoirs de voir le nom l’entreprise Rodolphe Saadé s’afficher sur le stade sont grands. Cette perspective suscite un vif intérêt chez les supporters, qui voient en ce partenariat une nouvelle preuve de l’attractivité de l’OM et de son ancrage local.

De plus, un tel accord permettrait de renforcer la stabilité financière du club et de lui offrir une visibilité internationale accrue. Si la décision finale revient à la mairie de Marseille, propriétaire du stade, il est clair que Frank McCourt et les dirigeants phocéens sont pleinement impliqués dans ces discussions.

En attendant d’en savoir plus sur l’évolution de ce dossier, une chose est sûre : l’avenir de l’Olympique de Marseille s’écrit aujourd’hui sur plusieurs tableaux. Entre les ambitions sportives, les enjeux financiers et la vente OM, le club phocéen est au cœur de toutes les attentions. Et le possible rachat de l’OM est loin de connaitre son épilogue.