Mercato RC Lens : Le RCL fonce sur un international belge

Affaibli par les blessures de nombreux cadres, le RC Lens envisage de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Le jeune ailier belge Samuel Mbangula est sur les tablettes du RCL.

Mercato RC Lens : Samuel Mbangula, nouvelle piste chaude du RCL ?

Le RC Lens ne compte pas se laisser distancer dans la course au podium en Ligue 1 cette saison. Alors que la blessure de plusieurs attaquants clés a fragilisé le secteur offensif, les Sang et Or multiplient les pistes pour renforcer leur effectif lors du mercato d’hiver.

Les absences prolongées de Martin Satriano et Remy Labeau-Lascary, toutes deux dues à de graves blessures aux ligaments croisés, ont mis à mal l’attaque lensoise. Si M’Bala Nzola et Florian Sotoca compensent leur absence, le RCL éprouve de difficulté pour trouver le chemin des filets. La direction du club artésien s’active pour renforcer son secteur offensif en recrutant au moins un nouvel élément.

Selon les informations de Jeunes footeux, le nom de Samuel Mbangula, jeune ailier de la Juventus, circule avec insistance ces derniers jours. Le Belge de 20 ans pourrait être une option intéressante pour le RC Lens. Le joueur est en manque de temps de jeu et serait prêt à rejoindre une nouvelle formation pour continuer sa progression.

Cette saison, Samuel Mbangula a fait 14 apparitions toutes compétitions confondues avec la Vieille Dame et a inscrit deux buts. Le RC Lens pourrait passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Compte tenu des contraintes financières du RC Lens, un transfert définitif semble compliqué. Un prêt avec option d’achat pourrait être négocié.

Toutefois, la concurrence est rude, puisque deux clubs de Bundesliga seraient également sur cette piste. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Samuel Mbangula est estimée à 8 millions d’euros. Le Belge est sous contrat jusqu’en 2028.