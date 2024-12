PSG Mercato : Le Paris SG proche d’un énorme coup dur en attaque

En plus de son mercato hivernal, le PSG a d’autres dossiers internes, qui ne sont pas toujours connus du grand public, à gérer. Aux dernières nouvelles, le Paris SG pourrait faire face à une situation sensible chez les jeunes.

PSG Mercato : Le Paris SG risque de perdre un de ses jeunes talents

À l’approche du mercato d’hiver 2025, le Paris Saint-Germain voit son nom constamment cité dans la rubrique du marché des transferts. Avec différents dossiers sur la table, les dirigeants parisiens doivent également gérer des négociations en interne avec certains de leurs jeunes joueurs.

En effet, si l’équipe professionnelle occupe certainement les esprits plus que les autres catégories, les jeunes talents parisiens pourraient eux aussi causer des maux de tête à leur direction. C’est notamment le cas de Roméo Garnier. Cet attaquant de 15 ans, qui a prolongé son contrat en fin de saison passée pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025, pourrait quitter son club formateur.

🚨 Situation compliquée entre le PSG et Romeo Garnier 🇫🇷 (2009), libre en 2025.



(@Tanziloic)

C’est en tout cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, qui confirme également que le joueur est identifié comme un fort potentiel et a vu son temps de jeu se réduire ces derniers temps afin de ne pas être trop exposé. « Chez les jeunes, le PSG doit gérer le cas de Roméo Garnier (2009). Identifié comme un joueur à potentiel, l’attaquant sera libre en fin de saison. Le club ne l’expose pas et son temps de jeu est réduit. Situation complexe et un départ de plus en plus plausible », assure le journaliste de L’Équipe.

Roméo Garnier est encore peu connu du grand public, et seules quelques vidéos permettent d’apprécier son talent. Il a cependant démontré une réelle aptitude à marquer des buts, laissant entrevoir un potentiel pour une carrière professionnelle. Le PSG n’a peut-être pas encore entamé les démarches pour une prolongation de contrat pour une raison précise. Autrement, son départ pourrait susciter des regrets chez les Rouge et Bleu.